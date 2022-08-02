黃子華爆《飯戲攻心》未上映擬開舞台劇版 張繼聰Stephy拉隊撐《最後禮物》

港產片《飯戲攻心》由賀歲檔改到中秋上映，陣容包括黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文，子華神飾演戲中大佬，鏡頭前後均備受眾人尊重愛戴。黃子華主演的舞台劇《最後禮物》正於灣仔演藝學院上演，《飯戲攻心》的一眾兄弟姊妹齊齊捧場兼為大佬打氣，可見眾人感情要好。今次，《飯戲攻心》的二佬張繼聰拉隊帶同Stephy、王菀之及太太謝安琪到場欣賞舞台劇，之後再到後台探班，而汪明荃都有前來捧場，並在後台偶遇眾人，場面十分熱鬧，一同拍照留念。子華當晚完成舞台劇演出，返回後台與眾人相聚，《飯戲攻心》團隊就為大佬子華送上鮮花以及極具香港特色的小巴路線牌，上面寫着「最佳大佬」來作為紀念。對於片中一家人誠意到場支持，子華表示感激之餘更趁機大讚阿聰及Stephy，他說：「你們新歌MV《叉叉叉Love Song》非常之好。」更講到早前亦有留意到Ivana的宣傳歌 《狠愛狠愛你》MV，大讚出色。

子華目前專心演好舞台劇，《飯戲攻心》雖要等到中秋上映，當被問到會否將這電影搬到舞台，子華率先爆料回應：「聽聞正在籌辦舞台劇中。」再講到會否原班人馬演出時，非常愛錫大佬的阿聰搶先表示：「我們要看大佬的意願，不過先讓大佬完成今次舞台劇後好好休息一下才決定吧。」眼尖的Stephy就觀察到子華消瘦了，在旁的Ivana即提醒子華: 「一定要多吃飯呀！」子華轉數十分快地笑說：「我真係日日都《飯戲攻心》㗎！」暖男子華離開現場時都不忘照顧在門外苦候多時的粉絲們，跟粉絲閒聊大送福利，力撐子華的粉絲們非常希望把握每次見偶像的機會，連番追問《飯戲攻心》的謝票場和首映，子華一一回應：「應該會去謝票，首映必定會出席，多謝大家。」