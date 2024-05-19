黃家駒墓碑遭光頭Bob破壞遺照盡毀 黃貫中葉世榮嬲爆回應

Beyond已故主音黃家駒的墓碑遭人破壞，近日網上流傳兩條影片，見到一名光頭男子對黃家駒的墓碑不停撥可樂，又用粗口指罵，用箱頭筆塗鴉，並寫上「社會破壞者」、「光頭Bob」。他不但把花束四圍亂拋，高唱完《海闊天空》後，再狂咀黃家駒的遺照，繼而用鐵鎚敲碎遺照。他更對住鏡頭大叫「認住我」、「他日會拯救一切」。

警方回覆傳媒表示以涉刑事毀壞拘捕 1 名 15 歲男子及 23 歲男子，案件交由刑事調查隊跟進。「光頭Bob」向來行徑出位，早前試過「非禮」炎明熹的人形紙牌，他亦試過到戲院在張婉婷的《給19歲的我》分享會上大吵大罵，嚇到張婉婷花容失色。早在8個月前，曾有網民分享短片，片中亦是「光頭Bob」到黃家駒墳前不停用粗口指罵，但影片現已刪除。

黃貫中︰大則橫死

有傳媒向黃貫中查詢，他首句問記者「拉咗未？」繼而稱破壞者「小則肚痛，大則橫死」。黃家駒的墓碑在2019年曾被人用紅色筆寫上「江西」、「歌迷」、「三鞠躬」等字眼。

葉世榮在社交平台留言說︰「今天發生在家駒墳墓的事情實在可惡，這2個人已經被逮捕，必須受到法律的制裁，家駒在天之靈也不會放過他們！！！」

至於家駒的胞弟黃家強暫時未有回應。