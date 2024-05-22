黃家駒墓碑遭破壞｜昔日Beyond作品掀回憶殺 廣東家駒連黃貫中都話似樣

Beyond已故主音黃家駒的墓碑被毀，不但令Beyond成員斥責破壞者的行為，連Beyond粉絲也對此感到心痛，甚至有fans到家駒的墳前痛哭。Beyond的作品在中國大陸非常流行，時至今日也有不少歌手、網民翻唱他們的舊作，歌唱節目也會有參賽者選擇Beyond的歌曲。
與此同時，大陸亦非常流行老翻明星，山寨劉德華、周杰倫、鄭伊健因善於模仿真人動作及聲線，更帶挈了他們有不少登台工作。因為家駒墓地被毀，有網民上網重溫家駒昔日演出時，找到不少「廣東家駒」王維鍇的演出片段，他的樣貌及聲線都跟年輕時的家駒非常相似。
抖音擁過百萬fans
王維鍇現年31歲，來自廣東雲浮，由於他的外型跟黃家駒非常相似而成名，抖音平台粉絲有過百萬。雖然過去有不少人模仿家駒的聲音演唱，但因為王維鍇一舉手一投足都似足家駒，更玩到一手好結他，令他聲名大噪，獲得不少商演機會。去年是Beyond成立40周年，及家駒逝世30周年，大陸平台找來王維鍇訪問，他表示自小也有聽Beyond的音樂，深受Beyond的影響，而去學結他、組band、學唱歌及寫歌。
黃貫中都認似樣
黃貫中早年出席大陸綜藝節目《我想和你唱》時，製作組安排王維鍇與他合唱《海闊天空》。開初黃貫中見到王維鍇時，也沒有太大反應，直至他看王維鍇玩結他的樣子，他衝口而出了一句「好久不見」，觀眾感覺到黃貫中是因為想起年輕時的家駒。王維鍇亦有留意家駒墓碑被毀一事，留言說︰「人神共憤」。