黃家駒墓碑遭破壞｜昔日Beyond作品掀回憶殺 廣東家駒連黃貫中都話似樣

Beyond已故主音黃家駒的墓碑被毀，不但令Beyond成員斥責破壞者的行為，連Beyond粉絲也對此感到心痛，甚至有fans到家駒的墳前痛哭。Beyond的作品在中國大陸非常流行，時至今日也有不少歌手、網民翻唱他們的舊作，歌唱節目也會有參賽者選擇Beyond的歌曲。

與此同時，大陸亦非常流行老翻明星，山寨劉德華、周杰倫、鄭伊健因善於模仿真人動作及聲線，更帶挈了他們有不少登台工作。因為家駒墓地被毀，有網民上網重溫家駒昔日演出時，找到不少「廣東家駒」王維鍇的演出片段，他的樣貌及聲線都跟年輕時的家駒非常相似。