黃家駒墓碑遭破壞｜歌迷心痛鬧爆狂徒 馬浚偉要求政府警方嚴厲懲處

Beyond已故主音黃家駒的墓碑遭人破壞，近日網上流傳兩條影片，見到一名光頭男子對黃家駒的墓碑不停撥可樂，又用粗口指罵，用箱頭筆塗鴉，並寫上「社會破壞者」、「光頭Bob」。他不但把花束四圍亂拋，高唱完《海闊天空》後，再狂咀黃家駒的遺照，繼而用鐵鎚敲碎遺照。他更對住鏡頭大叫「認住我」、「他日會拯救一切」。

fans心痛偶像墓碑被毀 該段瘋狂短片今日(19日)在社交網站流傳，引起一眾網民及Beyond歌迷不滿。不少歌迷在網上鬧爆涉案人士，有專程從四川來港拜祭的歌迷，見到偶像的墓碑遭破壞傷心不已，更淚灑當場。黃貫中及葉世榮亦先後對事件表達不滿。自稱黃家駒朋友兼黃家強助手的劉先生在現場接受傳媒訪問，透露家強仍未知悉事件，不明對方動機，認為事件令人憤怒。