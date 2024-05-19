黃家駒墓碑遭破壞｜歌迷心痛鬧爆狂徒 馬浚偉要求政府警方嚴厲懲處

Beyond已故主音黃家駒的墓碑遭人破壞，近日網上流傳兩條影片，見到一名光頭男子對黃家駒的墓碑不停撥可樂，又用粗口指罵，用箱頭筆塗鴉，並寫上「社會破壞者」、「光頭Bob」。他不但把花束四圍亂拋，高唱完《海闊天空》後，再狂咀黃家駒的遺照，繼而用鐵鎚敲碎遺照。他更對住鏡頭大叫「認住我」、「他日會拯救一切」。
fans心痛偶像墓碑被毀
該段瘋狂短片今日(19日)在社交網站流傳，引起一眾網民及Beyond歌迷不滿。不少歌迷在網上鬧爆涉案人士，有專程從四川來港拜祭的歌迷，見到偶像的墓碑遭破壞傷心不已，更淚灑當場。黃貫中及葉世榮亦先後對事件表達不滿。自稱黃家駒朋友兼黃家強助手的劉先生在現場接受傳媒訪問，透露家強仍未知悉事件，不明對方動機，認為事件令人憤怒。
馬浚偉斥有人博流量
馬浚偉亦對肇事者之破壞行為大感憤怒，在網上作出強烈譴責：「現今互聯網世界，人人皆能成自媒體，優秀優質的平台和KOL多不勝數、而且貢獻無數，更提供了很多機會給新世代，這絕對是科技帶給我們的好處！然而，那些只有劣質、低俗沒水平、為的只是求流量、求關注、亂來一通只望博取話題、博取討論等惡行劣品的所謂KOL/YouTuber, 本人在此表示強烈譴責相關行為之餘，強烈要求政府及警方以最嚴正及嚴厲程度處理此等罪行，以息民憤！」