黃建東坐港鐵被捕獲遭網民叫暗星 本尊回應︰真係暗淡無光到一個點

黃建東最近在《黑色月光》中扮演王浩信、張頴康的好兄弟，他在劇中是氣氛擔當，他的出現不多不少可以舒緩到劇集緊張氣氛，而且表現洽到好處，並不會因為太搞笑而令劇情變得突兀。近日有網民在港鐵車廂內捕獲黃建東，從照片中見到當時的他打扮輕便，零化妝，該名網民貼出他的大頭照，留言問到︰「我好似撞到明星，大家覺得似唔似佢。」黃建東回覆直認是相中人。

網民貼出照片之後，有不少人留言指出po者對「明星」的定義有誤會，更有人稱呼他是「暗星」，亦有網民留言讚黃建東幾好，並指他為人很搞笑。其後黃建東留言說︰「係我嚟㗎，不過今日着得勁衰去做treatment，希望唔好嚇親大家。我瘦咗30磅，所以呢個角度睇落塊面好似好瘦咁，其實個身唔瘦㗎，仲要再減。」與《黑色月光》中的黃建東相比，現時的他的確清減了不少。

他續說︰「我唔係明星，只係一個熱愛表演嘅人，just an 藝人。喑星都得，因為有時候真係暗淡無光到一個點，我自己都嚇親，唉……星途坎坷……不過我會繼續加油，而家仲做埋幕後幫不同的客戶策劃廣告和寫廣告歌，唔知大家有冇聽過嗰首 teka廚餘機歌曲？Have a good Monday everyone~」

其實黃建東一直都很努力，早前他出席宣傳時，被問到會否介意被定型做搞笑藝人時，他表示不介意，並認為搞笑也有很多種演繹方法。黃建東除了幕前演出外，也有不少司儀及廣告策劃工作，非常勤力，計仔多多的他早前的代表作莫過於是廚餘機，由他一人擔任導演、創作、監製及演出，認真全能。