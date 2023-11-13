黃建東與黃宗澤係同學 率領師弟妹跳《平安郁》

黃建東日前為中華基督教會基協中學60周年校慶擔任司儀，在活動中率領一眾師弟妹一齊跳其名作《平安郁》，氣氛非常高漲，當晚更有《聲夢傳奇》參賽者孫漢霖(火雞)以校友身份獻唱。同是該校畢業的黃宗澤因有工作未能出席，但他也有贊助抽獎禮物，送出其蠔吧餐飲劵。另外，會場播放學校發展史時，更有黃宗澤中學時代獲獎的照片。

偕師弟妹跳《平安郁》 黃建東表示，中六及中七在該校就讀，亦因為這段時間盡展自己所長，包括做司儀、話劇、唱歌，繼而令他踏上演藝之路。他稱當年參加了不少學校活動，「嗰兩年真係好開心，當時有做學校週會司儀、辯論比賽司儀，又參加歌唱比賽贏咗冠軍，戲劇比賽贏咗冠軍，令到我有信心去行演藝條路。」提到黃宗澤(Bosco)與他也是同校，黃建東說︰「係呀！我就係呢度識Bosco，真係好有緣！」他又特別多謝教英文的黃穎琪老師，「係佢邀請我返嚟！我好開心可以為母校服務，同埋可以同班師弟師妹一齊跳《平安郁》，副校長係特登同佢哋練習我首歌，希望我可以同佢哋crossover，我都好開心見到佢哋好落力跳。」

有望跟森美合作 黃建東透露稍後會拍劇，而下月將會為另一母校喇沙書院擔任週年活動司儀，有望與森美一齊合作。他說︰「據知佢哋想安排我同森美一齊主持，如果成真就會係第一次合作！學校都知我識彈琴唱歌，所以我會幫活動度個自彈自唱嘅部份，係關於喇沙仔，送俾母校，今年對於我來講係尋根嘅一年。」 睇好Lyman發展 談及他早前跟《全民造星V》冠軍Lyman見面，他表示很開心可以再見到他，並透露二人不時有聯絡，「十幾年前教戲劇，有個朋友介紹Lyman我識，當時佢話去美國發展，我都有祝福佢，因為我都係美國返嚟，之後見到佢喺《全民造星V》贏咗，我真係嗌咗出嚟！我知佢最近補辦結婚，恭喜佢！我好期待佢再返香港嘅時候，可以同佢食飯，更加期待未來可以同佢合作，我覺得Lyman真係前途無可限量！」