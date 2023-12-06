黃建東4年後再搵暴乳老闆娘 「土瓜灣謝安琪」緊身小背心招呼街坊

黃建東4年前到土瓜灣一餐廳擔任剪綵嘉賓，當日餐廳老闆娘以超deep V的打扮示人，豐滿的上圍令人流晒鼻血，更封她為「土瓜灣謝安琪」。沒想到近日這批照片翻hit，有人出po問食評︰「有冇師兄幫襯過呢間？唔計老闆娘，D食物同環境點？老闆娘梗係正啦！」

黃建東亦留意到網民近日的討論，並開po談及當時的情況，近日他再次到訪該餐廳，並找來老闆娘做訪問。影片見到老闆娘以超緊身的小背心及瑜珈褲在店舖打點，上圍依舊豐滿，她更表示稍後分店開張，要黃建東跟她著同一套衫，畫面就彈出黃建東的頭像移到老闆娘的「暴乳裝」照片上，非常搞笑。

老闆娘表示可考慮轉下形象，她對網民形容她是「土瓜灣謝安琪」是太過抬舉，不能跟對方相比。她表示當年剪綵衣服找了很久及特別訂製，並稱深水埗會開新店。黃建東聞言即謂︰「深水埗班叔叔伯伯流鼻血？」老闆娘︰「唔係呀！唔好俾佢流，我哋有紙巾供應！」她又指平日開工並不會這樣著，並解稱店舖「朱敏記」是來自她的名字，笑謂跟朱敏瀚沒有關係，而她本人也沒有留意朱敏瀚。