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娛樂
2023-12-06 19:24:47

黃建東4年後再搵暴乳老闆娘 「土瓜灣謝安琪」緊身小背心招呼街坊

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黃建東19年到餐廳剪綵時，老闆娘的裝扮一度成為熱話。

黃建東4年前到土瓜灣一餐廳擔任剪綵嘉賓，當日餐廳老闆娘以超deep V的打扮示人，豐滿的上圍令人流晒鼻血，更封她為「土瓜灣謝安琪」。沒想到近日這批照片翻hit，有人出po問食評︰「有冇師兄幫襯過呢間？唔計老闆娘，D食物同環境點？老闆娘梗係正啦！

 

黃建東亦留意到網民近日的討論，並開po談及當時的情況，近日他再次到訪該餐廳，並找來老闆娘做訪問。影片見到老闆娘以超緊身的小背心及瑜珈褲在店舖打點，上圍依舊豐滿，她更表示稍後分店開張，要黃建東跟她著同一套衫，畫面就彈出黃建東的頭像移到老闆娘的「暴乳裝」照片上，非常搞笑。

 

黃建東被老闆娘要求一齊穿上暴乳裝。

老闆娘表示可考慮轉下形象，她對網民形容她是「土瓜灣謝安琪」是太過抬舉，不能跟對方相比。她表示當年剪綵衣服找了很久及特別訂製，並稱深水埗會開新店。黃建東聞言即謂︰「深水埗班叔叔伯伯流鼻血」老闆娘︰「唔係呀！唔好俾佢流，我哋有紙巾供應」她又指平日開工並不會這樣著，並解稱店舖「朱敏記」是來自她的名字，笑謂跟朱敏瀚沒有關係，而她本人也沒有留意朱敏瀚。

 

黃建東更追問老闆娘的感情狀況及身材是不是真材實料，她說︰「好似冇咩人會欣賞咁惡霸嘅女性，因為我比較男性化強勢，比較難啲我又唔係明星，最關鍵身體健康，真定假？大家睇住啦！提到有網民問有沒有大包及木瓜奶賣，她表示大家若有需要可提前跟大家訂，並呼籲大家不要將注意力放在她的身材上。黃建東在片尾就指老闆娘的剪綵服裝成為網上熱話，是一個好好宣傳，對方是一個聰明人，又讚她keep得好及有幹勁。

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有網民曾在網上分享到餐廳見到老闆娘的經驗，老闆娘的打扮都是很少布。

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