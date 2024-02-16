黃德斌買外賣超nice派利是俾侍應　網民共鳴「我也收到」仲大爆金額

型佬黃德斌喺2017年約滿TVB離巢向外闖，2021年憑ViuTV劇集港版《大叔的愛》飾演中途轉基戀上下屬嘅翟國強KK，經常擺出可愛及萌爆表情，驚喜程度爆晒分而且人氣高企。近日有網民於小紅書PO表示工作期間成功捕獲黃德斌之餘，仲獲對方派雙封利是。
「超級有男人味！真男人」
近日有網民上載疑似黃德斌等緊外賣嘅照片，並表示自己喺年初二要返工，期間意外捕獲黃德斌買外賣，仲話獲得黃德斌派雙封利是：「tvb#黃德斌＃打工人年初二上班黃德斌來買外賣，然後走的時候給了兩封利是給我。」
唔少網民見到後都大讚黃德斌好型及man，例如「好有型」、「好nice」、「好有禮貌」、「超級有男人味！真男人」及「我覺得他好man 演技又好」等等；不過亦有網民批評佢當日嘅衣着話：「不算特別帥 有點農民工feel」。另外，仲有唔少網民關心利是嘅銀碼，樓主就冇正面回應，不過有網民就話自己有收過黃德斌嘅利是並大爆金額：「我也收到，2草」。
喺《大叔的愛》有破格演出
喺1988年入讀藝員訓練班後入行嘅黃德斌，一向俾人好man好cool嘅感覺，多年來都係飾演剛強硬朗嘅角色，好似《火舞黃沙》宋東陽、《天與地》Ronnie及《刀下留人》葉常綠等嘅角色，可以話同少女心扯唔上任何關係，不過佢喺《大叔的愛》有破格演出，飾演上司翟國強KK，雖然有一個結婚20年嘅老婆Francesca（簡慕華飾），不過佢中途轉基，鍾意咗下屬阿田（Edan飾）。
喺劇中德斌背住老婆鍾意第二個，但現實生活中嘅佢其實係個長情又專一嘅男人。佢喺2018年與拍拖18年兼比佢年輕16歲嘅圈外女友Joyce結婚，婚後二人非常恩愛，除咗平日抽時間同老婆行街同踩單車之外，德斌更打本畀老婆喺尖沙咀開時裝店。而今次呢位網民亦有分享黃德斌所派嘅利是封，原來正正就係佢老婆時裝店所出嘅利是封。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈