黃德斌買外賣超nice派利是俾侍應　網民共鳴「我也收到」仲大爆金額

型佬黃德斌喺2017年約滿TVB離巢向外闖，2021年憑ViuTV劇集港版《大叔的愛》飾演中途轉基戀上下屬嘅翟國強KK，經常擺出可愛及萌爆表情，驚喜程度爆晒分而且人氣高企。近日有網民於小紅書PO表示工作期間成功捕獲黃德斌之餘，仲獲對方派雙封利是。

「超級有男人味！真男人」

近日有網民上載疑似黃德斌等緊外賣嘅照片，並表示自己喺年初二要返工，期間意外捕獲黃德斌買外賣，仲話獲得黃德斌派雙封利是：「tvb#黃德斌＃打工人年初二上班黃德斌來買外賣，然後走的時候給了兩封利是給我。」