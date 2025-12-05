黃日華拒拍戲稱已退出娛樂圈 「自己知自己事」寧享受生活

黃日華、苗橋偉與戚美珍等今日(5日)到銅鑼灣出席《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會記招，為好友站台。久未露面的華哥是大埔居民，對於宏福苑發生大火，他坦言大家的心情沉重，「我哋都要堅持生活、面對將來，我想同所有災民講，你哋唔會孤單，因為我哋每一個香港人都會陪伴你哋走過呢條路，走向美好未來，希望香港人繼續努力，發揮大家善心、愛心。」

住大埔必經 宏福苑 華哥表示自己每次出門、回家都會經過宏福苑，見到屋苑頹垣敗瓦，幻想到當時的情況，心情是非常沉重。他說︰「喺呢件不幸事件入面，令我欣慰係香港年青一輩係可以發揮到佢哋愛心、辦事能力，我覺得香港將來係美好同有希望。」他指香港明星足球隊捐出100萬予災民，協助他們度過難關。他稱自己早前見到貴州省榕江縣民眾晚上到「村超」足球場，紛紛捐錢援助宏福苑災民，坦言非常感動。

我係退出娛樂圈 他稱現時年紀漸長，笑言做足球員都無能力，更不要說做教訓，只好帶隊去不同地方踢波，為會員謀福利以及策劃球會的事務。談到他曾表示沒有戲癮，他直認不諱，「基本上我係退出娛樂圈，唔會再接任何影視演出，我係拒絕晒。我都做咗咁多年，自己知自己事，係唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象俾觀眾，同埋俾時間自己，做自己喜歡嘅嘢。後生一輩有好多好好表現，希望佢哋好好努力，發揮專長成為香港新偶像！(如果囡囡叫你出山呢？)佢知我性格係點，佢唔會叫嘅！」他更笑言希望可以跟囡囡去旅行，但囡囡現時從事幕後，非常享受做時裝、形象設計的工作，開心見到她可以發揮所長。