馬來西亞著名創作歌手黃明志,每次推出作品也令歌迷感到驚喜,今日他在社交平台分享跟退役AV天后明日花綺羅的最新合照,預告兩人將有破天荒合作。

黃明志今日同時貼出了兩人在2017年的同框舊照,原來明日花綺羅於5年前曾到寶島參與「TSE台灣寫真博覽會」,當時黃明志到場一睹女神風采。時隔五年,黃明志再找來女神合照,並透露:「五年前,我特地到一場活動上追她;五年後,我終於鼓起勇氣到日本找她。這幾天我們都待在一起...不要羨慕我,我只是比較幸運而已。」同時,他又用英文寫「She was always with me on many lonely nights, and now it's my turn to be with her...What a lucky man..(在許多孤獨的夜晚,她總是和我在一起,現在輪到我和她在一起了,多麼幸運的男人)」。觀乎兩人的新相,自認整容上癮的明日花樣貌再度進化,她穿上碎花超短裙上陣晒美腿,黃明志則踩單車載着女神,估計當日是在海邊為MV取景。其實,黃明志前年已邀來AV女優三上悠亞為其歌曲《不小心》拍MV,令大批粉絲大呼羨慕。