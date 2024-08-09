黃正宜11月麥花臣首開個人騷 阿正：請朴寶劍Chris Hemsworth做嘉賓

黃正宜將於11月在麥花臣舉行兩場首個個人Talk Show。

黃正宜(阿正)開show！今日阿正於社交平台宣布將於11月1至2日在旺角麥花臣場館，舉行兩場《正DIVA》Talk show，她上載宣傳海報，分享興奮心情，「人生bucket list又完成一樣，我開Show喇！ 由一位呀唔該FB開Live，到麥花臣開Show，真係好癲！你會唔會同我一齊癲返晚？」圈中友好包括《膠戰》的呂爵安(Edan)和劉沛蘅(Hillary)、李駿傑(Jeremy)等均秒速留言支持。

預告連串驚喜 《正DIVA》是903 DJ出身的黃正宜首擔大旗的個人騷，DIVA源自意大利文，指不同界別中的優秀女性代表，阿正相信「每個人都可以成為一次焦點！」故承諾必會施展渾身解數，為觀眾帶來目不暇給的驚喜表演：「我想將幻想過嘅嘢做晒出嚟，好似棟篤笑、唱歌跳舞、小劇場，仲有同觀眾互動嘅環節，最好加埋煙火爆破、水花四濺嘅舞台效果，又想試下飛鋼索入場，或者玩空中飛人，仲會邀請我嘅好朋友朴寶劍同埋 Chris Hemsworth，希望佢哋到時得閒擔任嘉賓啦！」

牛仔褸蘊含商台回憶 阿正身穿華麗的牛仔布宮廷長裙，戴上閃耀奪目的后冠拍攝宣傳照，她解釋破格造型背後，想做到出身平民但君臨天下的感覺，配合《正DIVA》既 Grand 又貼地的印象。」原來選用牛仔布縫製長裙，蘊含她早期在商台工作的回憶，「一開始做《早霸王》時，我日日都著住同一件牛仔褸，又成日掛住員工證，畀森美大哥笑我似 Madam，所以牛仔褸就變成咗我嘅 signature（個人特色）。而今次裙擺更用上100碼布，大概相等於100米，如果保特喺上面跑，都要用9秒幾先跑完。」阿正又被問及會否將這個 DIVA 造型搬上麥花臣舞台，阿正則保持神秘：「我都好希望大家親眼睇到我點 carry 呢個破格造型，但會唔會改裝，或者改成低胸裝就未知啦！」