黃洛妍27歲生日與百位fans提前慶祝 苦練兩星期琴技向「妍究生」送驚喜

黃洛妍早前舉行生日會，冼靖峰、趙小婷及電視劇《麻雀樂團》的樂手到場和她慶祝。

今日是黃洛妍(Janees )的27歲生日，早前她與100位「妍究生」（粉絲䁥稱）在尖沙咀舉行生日派對，而fans知道她非常愛吃辣，特別挑選了在一間以麻辣聞名的餐廳作為生日會的地點。當日出席的有胞妹黃千如(Jasmine)、冼靖峰(Archie) 、趙小婷 (Pamela)，和最近一同拍電視劇《麻雀樂團》的梁荺苓(Winter)、郭子健 (Samuel)、陳皓雲( Howard)。

Janees 與琴手 Justin 及「麻雀樂團」的琴友 Howard 和 Samuel，以弦樂三重奏加鋼琴，打開音樂會序幕後，首次現場演唱劇集《命轉皇后》的主題曲《我的天下》。隨後 Janees 更以鋼琴自彈自唱 《You Raise Me Up》。原來 Janees 之前並不懂彈鋼琴，但為讓妍究生驚喜，都抽時間苦練就是為了讓妍究生驚喜，十分寵粉。

之後 Janees 再跟好友 Archie 及 Pamela ，獨唱及合唱多首歌曲。原來妹妹黄千如 Jasmine 也是唱得之人，為了跟姐姐慶祝生日，也上台為 Janees 獻唱並與 Janees 合唱《Beauty and the Beast》 等歌曲，十分溫馨，也讓「妍究生」大飽耳福。

除了和大家分享音樂外，Janees 也邀請了梁荺苓，Samuel 和Howard 上台 ，分享拍劇「麻雀樂團」的趣事，及因拍劇變成好友經過。