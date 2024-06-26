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娛樂
2024-06-26 22:26:52

黃洛妍27歲生日與百位fans提前慶祝 苦練兩星期琴技向「妍究生」送驚喜

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黃洛妍早前舉行生日會，冼靖峰、趙小婷及電視劇《麻雀樂團》的樂手到場和她慶祝。

黃洛妍早前舉行生日會，冼靖峰、趙小婷及電視劇《麻雀樂團》的樂手到場和她慶祝。

今日是黃洛妍(Janees )27歲生日，早前她與100位「妍究生」（粉絲䁥稱）在尖沙咀舉行生日派對，而fans知道她非常愛吃辣，特別挑選了在一間以麻辣聞名的餐廳作為生日會的地點。當日出席的有胞妹黃千如(Jasmine)、冼靖峰(Archie) 、趙小婷 (Pamela)，和最近一同拍電視劇《麻雀樂團》的梁荺苓(Winter)、郭子健 (Samuel)、陳皓雲( Howard)

黃洛妍與100位「妍究生」大合照。

黃洛妍與100位「妍究生」大合照。

Janees 與琴手 Justin 及「麻雀樂團」的琴友 Howard Samuel，以弦樂三重奏加鋼琴，打開音樂會序幕後，首次現場演唱劇集《命轉皇后》的主題曲《我的天下》。隨後 Janees 更以鋼琴自彈自唱 You Raise Me Up》。原來 Janees 之前並不懂彈鋼琴，但為讓妍究生驚喜，都抽時間苦練就是為了讓妍究生驚喜，十分寵粉。

之後 Janees 再跟好友 Archie Pamela ，獨唱及合唱多首歌曲。原來妹妹黄千如 Jasmine 也是唱得之人，為了跟姐姐慶祝生日，也上台為 Janees 獻唱並與 Janees 合唱《Beauty and the Beast 等歌曲，十分溫馨，也讓「妍究生」大飽耳福。

除了和大家分享音樂外，Janees 也邀請了梁荺苓，Samuel Howard 上台 ，分享拍劇「麻雀樂團」的趣事，及因拍劇變成好友經過。

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黃洛妍與妹妹黃千如 趙小婷

Janees 說：「近排因為拍劇，再加上其他方面的工作很忙，比較少機會和粉絲聚會和見面。所以趁着生日，想和我的妍究生傾傾偈、唱唱歌。記得上年我的生日會在一個很大的地方舉行，雖然很多人很高興熱鬧，但另一方面跟每位粉絲和嘉賓接觸的時間實在少。所以今年特意安排一個比較小型的生日會，希望能夠和粉絲和嘉賓更加近距離交流，亦可以為大家多唱一些歌。」

Janees 再說：「今年工作排得滿滿，還以為今年沒時間跟粉絲們過生日，幸好上週煞科《麻雀樂團》，其實我兩星期前就為大家準備驚喜，苦練了兩星期鋼琴自彈自唱。多謝後援會不辭勞苦日以繼夜，用短短一星期時間就籌備好今天的生日會。我會繼續努力唱多啲好歌，用小提琴拉多啲靚歌送俾大家。大家最關心的新歌方面我自己也很心急，希望可以盡快派台。」

黃洛妍的生日願望應該是希望盡快出新歌。

黃洛妍的生日願望應該是希望盡快出新歌。

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