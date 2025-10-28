黃淑蔓宣布12月出新專輯 盧慧敏以歌手身份首度獻唱

今年《MA Family School Tour》走訪了理工大學、中文大學、香港大學、科技大學、城市大學和浸會大學等演出，同學仔反應熱烈。眾歌手都帶了自己的新歌表演，樂壇新人盧慧敏(Amy)第一次登台，她演唱《Red Flag》和《綠縈》。她說：「我今年第一次參加School Tour，之前無任何概念。感受到公司成班歌手，好似一個family喺台上唱歌俾同學仔聽，係一件幸福同埋開心嘅事，我相信如果冇公司其他歌手陪住，我會更緊張。其實我以為自己會幾淡定，第一場當日一落機就嚟唱歌，一開口就『嘩』 原來好震撼、好驚、好緊張。然後第二日好過第一日，第三日又好過第二日，慢慢進步，希望越嚟越好。」黃淑蔓(Feanna)讚她每一場表演都加入少變化和舞步。Amy說：「第一次同觀眾有互動，係我今次最難忘嘅感覺，過往喺片場只有演員和crew，無現場觀眾。」