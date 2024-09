黃淑蔓 Lewsz Dena張粹方 無懼風雨海港城為fans獻唱

海港城與YouTube攜手合作的《YouTube Music Night!》,3場免費音樂活動,昨晚進行第二場,請到3位實力派新銳歌手登場,包括台灣治癒系創作歌手Dena張粹方、香港抒情系歌手黃淑蔓,以及唱作歌手Lewsz。雖然活動期間下起連場大雨,但無阻粉絲熱情到場支持。

Lewsz 打頭陣上場演出,以《Can’t Stop》揭開序幕,之後唱出《LOVING YOU》及《原來我的好不夠好》等人氣作品,期後更驚喜獻唱尚未發表的全新單曲《Kiss Me In The Dark》,令一眾粉絲相當興奮。