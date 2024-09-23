黃淑蔓 Lewsz Dena張粹方 無懼風雨海港城為fans獻唱

Lewsz 打頭陣上場演出，以《Can’t Stop》揭開序幕，之後唱出《LOVING YOU》及《原來我的好不夠好》等人氣作品，期後更驚喜獻唱尚未發表的全新單曲《Kiss Me In The Dark》，令一眾粉絲相當興奮。

海港城與YouTube攜手合作的《YouTube Music Night！》，3場免費音樂活動，昨晚進行第二場，請到3位實力派新銳歌手登場，包括台灣治癒系創作歌手Dena張粹方、香港抒情系歌手黃淑蔓，以及唱作歌手Lewsz。雖然活動期間下起連場大雨，但無阻粉絲熱情到場支持。

黃淑蔓接捧登場，除了帶來熱門歌曲《I AM ALL ALONE》及《很久不見》之外，她更翻唱YOASOBI人氣歌曲《夜に駆ける》、Olivia Rodrigo 《Vampire》及張敬軒的《隱形遊樂場》，引起現場歌迷熱情歡呼！

最後由台灣創作歌手Dena 張粹方壓軸登場，獻唱6首歌曲，包括新歌《我又EMO了》、熱門單曲《July》及《On Read》。這次YouTube Music Night表演是Dena首次在香港的演出，更用木結他於現場自彈自唱，落力演出。

昨晚的演出會於稍後時間上載至演出單位的YouTube平台，讓樂迷隨時重溫精彩表演。10月的YouTube Music Night演出更會有本地歌手加入，大家密切期待。