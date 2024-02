黃秋生港台兩邊走,游走電影及舞台劇,最近更想做埋YouTuber。秋生昨日在Facebook發放一張手繪圖,畫了一幅YouTube的標誌,留言:「我想開個YouTube channel。I am going to open a YouTube channel。」秋生的簡短發文即惹來網民熱話。