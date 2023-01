黃翠如上載翹手合照被指消費洪永城 網民：洪個正印唔會呷醋嗎？

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》圓滿結局,當晚一眾藝人盛裝出席,場面非常熱鬧。相識多年嘅黃翠如及洪永城亦有孖住出席,二人更翹住手行紅地毯,雖然佢哋齊齊食白果,不過佢哋都好享受出席頒獎典禮,黃翠如更上載二人翹手合照,不過就被網民指佢消費洪永城。

黃翠如洪永城翹手被轟

黃翠如憑旅遊節目《遊走世界天與地》獲提名「最佳女主持」,不過就輸俾陳貝兒。頒獎典禮後,黃翠如上載與洪永城翹手合照,相片中佢哋兩個都笑到四萬咁口,並寫上:「看着這張相片,不知為什麼,有一種感覺是開學了,也有一種感覺是畢業了。#家人」,唔少網民紛紛留言話佢哋係最佳CP,例如「有咁好拍檔,真係有今生冇來世」、「難得好閨密一齊」及「好鍾意你哋,好cute。最正的CP」等等。不過亦有網民對佢哋嘅關係感到懷疑,留言「有種感覺友達之上戀人未滿」、「洪個正印唔會呷醋嗎?你成日post佢」、「Why she alway with this guy and not her husband」、「呢種女人,係老婆最憎嘅一種」、「黃翠如到人哋結晒婚仲喺度消費人老公講到懶曖昧,係都要搞住人搵存在感。」 及「人哋婚都結埋女都生埋,仲唔識避忌,有無諗過人哋老婆感受?」 等等。

洪永城太太有留言

洪永城太太梁諾妍亦有係呢個PO留言,指老公洪永城「個頭真係好大好大好大」,而黃翠如就回覆「佢最大優點,所有女仔喺佢隔離都會靚咗」。另外,洪永城亦有留言:「​​Post almost the same time」指大家差不多時間出PO,黃翠如回覆「你贏咗小小」。

黃翠如及洪永城於有線年代相識,一齊由有線轉到TVB,除咗拍攝多個旅遊節目之外,二人亦有合作拍劇,多年嚟都合作無間。二人互相陪伴對方多年,連網民幫佢啲寫咗篇「有一種友情叫洪永城黃翠如」講述二人關係。洪永城曾經喺訪問中提及舊愛十分顧忌黃翠如,因為覺得佢哋「有嘢」,而洪永城就話對黃翠如冇戀愛嘅感覺,不過就笑話唔知黃翠如對佢有冇嘢。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載