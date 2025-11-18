黃翠如囝囝蕭哈哈初吻被奪 直認年紀大唔再追第二胎

黃翠如與蕭正楠（Edwin）出名恩愛，二人今年3月誕下愛情結晶品「蕭哈哈」，翠如有仔萬事足，不時在社交網分享湊仔日常。今日，翠如曬玉腿現身海洋公園出席「海洋公園保育日」活動及參與啟動禮。黃翠如榮升人母後成了廿四孝媽咪，囝囝已經8個月大，早前帶乖仔首次到海洋公園享受天倫樂，她站台受訪自己好感恩成為保育大使，因為家中亦有養寵物，指阿仔對小動物不會抗拒，到海洋公園睇去海洋館、睇熊貓更感到相當好奇。

翠如與Edwin早前以夫妻檔出埠工作，令她重拾二人世界的快樂時刻，不過短短三天的出埠之行，已令她相當掛住乖仔，加上撞正超強颱風，一度擔心屋企漏水，可幸只是有驚無險。黃翠如直認夫婦為湊仔會向對方語氣變得粗聲粗氣，雖然未有因此而鬧交，但她自爆昨天在家中忽略了受傷的蕭正楠，翠如稱：「噚日BB唔覺意掃跌玻璃，Edwin隻腳損咗流血，第一時間叫佢唔好郁，我抱走BB先，我之後好粗魯叫佢唔好行嚟行去，因為啲玻璃碎會整親BB，嗰一刻就知道自己做錯咗，因為focus錯咗，佢係流緊血嗰個。」問到可有呵番老公？翠如：「佢有之後講『其實你可以溫柔啲對我嘅』，所以我哋兩個都要學習。」提到連詩雅（Shiga）女兒陳星頤（Camila）奪去了蕭哈哈的初吻，翠如笑稱自己都未錫過囝囝嘴仔，並說：「搶頭啖湯，冇計喇，佢個女應該係我哋。」黃翠如透露蕭哈哈有好多選擇，例如洪永城大女靖嵐（Amber），送了隻恐龍仔給哈哈，現時哈哈放在枱頭，笑指囝囝多選擇好正。問到會否繼續造人？黃翠如自認年紀大，與老公沒有打算追第二胎。