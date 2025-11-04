黃耀明新歌登Apple Music收費下載首位 預告達明一派40周年有新搞作

黃耀明上周推出新歌《此生，你我皆短暫燦爛》，歌曲暫未於電子傳媒排行榜上榜，但在Apple Music單曲付錢下載榜連日排行三甲，昨日更登上第一位。 黃耀明於社交網站發文感謝歌迷支持，稱「懷疑呢個係唯一我可以上到嘅排行榜」。明哥表示對於新歌上了Apple Music第一位當然很開心，尤其這個是付錢下載的排行榜，其實當今歌手、藝人，最需要是大家真金白銀的支持。

送給年輕人 新歌上周二（28日）於商台首播，翌日在各大平台上架，明哥在新歌發表日到商台接受訪問，他笑言很久沒有上電台訪問及為新歌拍MV，回顧之前於世界各地巡迴演唱的經歷，他表示：「呢兩年接觸咗好多離開香港的人，期望帶到一啲香港嘅嘢畀佢。」又指新歌跟他2008年推出、由盧凱彤作曲的《親愛的瑪嘉烈》同樣希望送給年輕人。

新歌《此生，你我皆短暫燦爛》的名稱來自美籍越南裔作家王鷗行（Ocean Vuong）的小說譯名，明哥在2022年疫情後到台北，在逛書店的時候接觸到該本書籍，看到封面便希望製作成為歌曲：「呢個書名直頭令我毛管戙，我覺得一定要寫一首歌出嚟。」《此生，你我皆短暫燦爛》書本翻譯者何穎怡日前也對明哥歌曲作出回應，她說沒想過能和香港歌手黃耀明有交集，很榮幸能得到明哥提到。明哥亦表示他有私訊他的新曲給此書的作者王鷗行，希望他有機會聽到此歌曲。