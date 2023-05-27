黃耀明演唱會租場被退訂 反應平靜：是不用塔羅牌都可以推算的結局

黃耀明原定8月在會展舉辦演唱會，昨日，他在社交平台表示收到會展沒有說明理由的信件，通知演出被取消，及退回約46萬的訂金支票。

黃耀明表示自2021年12月，最後一次達明一派伊館的演出後，每月不停申請不同的場地，希望可以爭取下一個面向觀眾的舞台。然後是每一個月的申請失敗再申請，這個場地不行，再試試另一個。結果在今年1月，竟然收到會展的回覆，申請成功，可以八月開唱 ，他們連忙交了支票，開展了籌備工作，並設計了奇特的舞台，團隊和會展詳細討論舞台的位置，設立搖滾區的可能性等細節。後來會展回覆，觀眾是不可以站起來的，不可以有搖滾區；然後在5月25日，他們收到沒有說明理由的信件和退回訂金的支票。黃耀明表示：「他們沒有說理由，而其實我們都知道是甚麼理由。附上會展的回函，我認為寫得很好，用上"we arenot in a position to proceed"，是非常坦誠和直率的回覆，絕不含糊又非常準確。」

黃耀明坦言從收到通知會展批出檔期，團隊內的每一位都知道那有那麽容易。整個籌備的過程中，他們都知道隨時有機會被煞停。所以在收到通知時，大家反應平靜，更形容為「是一個不用塔羅牌都可以推算出來的結局」但認為會展管理層欠大眾一個公開的解釋，「為甚麼一個熱愛香港的市民可以被剝奪為其他香港人演出的權利」，並希望部門好好說這個故事，讓世界知道這個國際都市辦事有多公正多透明。