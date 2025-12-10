黎展峯望張家輝出席新城頒獎典禮 釗彤冇後悔離開女團Beanies

安俊豪、黎展峯、林芊瑩、釗彤今天（10日）出席新城電台廣播劇《生成式戀愛》記者會， 他們接受訪問異口同聲表示這是第一次聲演廣播劇。安俊豪分享：「今次我負責為廣播劇創作一首歌曲，廣播劇同聖誕有關，希望大家可以過一個開心嘅聖誕。」
林芊瑩指今次聲演的角色是心理輔導員，並分享：「佢係好聰明，淡定同理智，同我本身嘅性格係相反。」釗彤笑言今次聲演的角色是逝去的妻子，所以需要以煽情的方式去演繹。黎展峯透露聲演的角色比較歡樂，不過因為鼻敏感的緣故而有所影響。
習慣獨立發展
釗彤被問到離開女團Beanies變獨立發展的感受，她表示已經習慣，透露已經正在製作個人音樂作品。講到最大的轉變，她說：「自己決定同埋話事嘅嘢多咗，承擔嘅嘢都變多，食得鹹魚抵得渴。」至於選擇離團的真正原因，她直言：「每一個決定都用咗好多時間去考慮，我唔會後悔做嘅每個決定。」
攞到人生第一首冠軍歌
黎展峯今年憑《宇宙煙火》獲新城勁爆本地榜冠軍歌，被問到是否有信心贏得勁爆男歌手獎項，他表示：「我唔夠膽講喎！因為可能有啲男歌手唔止一首冠軍歌，我好開心新歌攞到人生第一首冠軍歌，就算頒獎禮結果係點都贏咗，開心自己有進步，會平常心去睇結果。」
提到現階段投票走勢張家輝入圍勁爆男歌手頭10名，會否希望對方現身頒獎典禮，他興奮表示：「梗係想見到啦！希望可以同佢影到張合照，呢一樣嘢可能仲勁過攞男歌手獎。我覺得係呢一段時間最需要正能量嘅時候，每一個都可以互相鼓勵支持，呢樣嘢先係最緊要。」