黎展峯望張家輝出席新城頒獎典禮 釗彤冇後悔離開女團Beanies

安俊豪、黎展峯、林芊瑩、釗彤今天（10日）出席新城電台廣播劇《生成式戀愛》記者會， 他們接受訪問異口同聲表示這是第一次聲演廣播劇。安俊豪分享：「今次我負責為廣播劇創作一首歌曲，廣播劇同聖誕有關，希望大家可以過一個開心嘅聖誕。」

林芊瑩指今次聲演的角色是心理輔導員，並分享：「佢係好聰明，淡定同理智，同我本身嘅性格係相反。」釗彤笑言今次聲演的角色是逝去的妻子，所以需要以煽情的方式去演繹。黎展峯透露聲演的角色比較歡樂，不過因為鼻敏感的緣故而有所影響。