黎彼得狠批伍仲衡搶簽洪心怡「驕定嚟紅」　鬧埋張敬軒MIRROR「都唔知邊個嚟嘅」

74歲嘅殿堂級填詞人黎彼得，近日在YouTube主持節目《玖噏秘笈》，不時大爆娛圈秘聞。最新一集Peter哥以「流行曲已死」為題，開地圖炮鬧勻唔少人！

黎彼得喺節目中話佢十年前已經表態指「流行曲已死」，呢番話後來被好友李純恩喺專欄度引用，惹起軒然大波。Peter哥直指四大天王同陳奕迅之後「跟住都冇人」。黎彼得更加焫埋唱功同人氣一樣屬於頂級嘅張敬軒，以及近年崛起嘅MIRROR。「咩軒仔呀？都唔知邊個嚟嘅。更加唔好講咩MIRROR，嗰啲更加巴閉啦……但唔好講呢啲，嗰啲都唔係歌星嚟嘅，十零條𡃁仔出嚟跳來跳去，咁又話賣成幾千蚊張飛，唉……根本係唔健康嘅嘢。」

話鋒一轉，黎彼得討論埋《中年好聲音》評判伍仲衡疑似因為簽下TVB心儀嘅新人洪心怡而被飛出節目嘅事件，Peter哥當堂開足火力鬧爆伍仲衡，先批評伍「你咩料呀？又唔係Manage過咩好嘅Artist，本身唔係經理人，你太太又話好多Connection，即係點呀？你係陳淑芬呀？」。黎彼得直指伍仲衡「本質有問題」，認為伍向TVB提出共同管理洪心怡即係「你篤魚蛋之嘛，同間上市公司大酒樓爭人？你係咪有病架」。

黎彼得又話唔知伍仲衡「邊度貢出嚟」，亦唔覺對方有咩「業績」，就連伍做《中年好聲音》做評審唔戴耳機都有得鬧，「根本就自己屎忽鬼，扮晒老虎魚蝦蟹，講埋啲嘢語無論次」。原來黎彼得一早對伍仲衡睇唔順眼，話早前作曲家及作詞家協會(CASH）晚宴上伍仲衡滿場飛「好似當自己係天王巨星，喂！都好難頂啫，你呢種喺我哋娛樂圈講就叫『驕定嚟紅』，就唔係未紅先驕。」