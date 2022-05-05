黎明再捧樂壇新人　女團「Lab」其一成員僅16歲

黎明今日在社交平台宣布他的公司分別有一位男新人及女子組合推出新歌，一如以往只聞其聲不見其樣。由於黎明過往捧的歌手名字都是「J」字頭，如衛蘭(Janice)、衛詩(Jill)、王灦兒(JW)，而今次男新人的名字則是Yuta，女子組合則為「Lab」，他說︰「有好多人講過公司同好多『J 』字頭英文名的歌手合作，以為我哋熱愛『J』始終個名系（係）佢哋真嘅英文名，亦都唔會每次都撞『J』，今次介紹兩組新人分別系（係）男仔Yuta同女仔組合Lab，今次兩個英文字分別Y同L，如果加多個S就會好似牌子名，放心我會努力搵埋個S出嚟。」

何丙監製新人作品 新人Yuta的作品《推理的愛》由何丙負責監製，WE5作曲、林夕填詞；女子組合Lab的《你是我的病》，監製及作曲同樣是以上兩位，而填詞則為林日曦。據知 20歲的YUTA是一位電競選手，熱愛音樂，他把demo寄到黎明的公司，他希望將來代表香港出戰電競賽。