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娛樂
2023-11-17 13:57:12

黎明演唱會｜坐低唱快歌再即興起舞 新歌《人生遊戲》發放正能量

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黎明演唱會｜坐低唱快歌再即興起舞 新歌《人生遊戲》發放正能量

黎明10場紅館演唱會已正式啟動。

黎明重返紅館，10場《Leon黎明紅館演唱會2023》已正式啟動，首場演出圓滿成功。一眾樂迷對Leon是次演唱會內容編排及歌單都報以極佳迴響，大讚巨型激光天幕震憾視覺觀感，同時亦成為打卡點，不少樂迷將手機「低炒」，以激光天幕作為背照自拍。同時，對於今次歌單都非常喜愛，皆因樂迷們對Leon的歌曲都十分熟悉，即時產生共 鳴感，更添一份感動。

另一個熱話就是Leon演唱《聽身體唱歌》時，Leon坐着唱，舞蹈員落力跳。屏幕上可愛兔仔都出現問Leon為何不跳舞？Leon說:「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留俾專業dancer跳，我都係專心唱歌。」兔仔再問：「你連bom唧兩下都唔識咩？」Leon笑說：「呢兩下我識呀！但唔可以不停bom唧bom唧嘛！」說時更即時示範，雙手郁動 了一下，笑說：「唱歌算啦！」前晚Leon都表示：「有人話Leon坐響度唱快歌，你都可以㗎！啱時間啱感覺就得，我做返我擅長嘅嘢。」觀眾們都拍手歡呼支持。不過，Leon演唱《Sugar in the Marmalade》時，都有跟着跳，觀眾隨即尖叫，現場歡呼聲震天。Leon 自己也忍不住笑出來，現場一片歡樂氣氛。

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Leon坐着唱《聽身體唱歌》，舞蹈員就落力跳舞。

Leon坐着唱《聽身體唱歌》，舞蹈員就落力跳舞。

今次演唱會，黎明繼《超平凡人的主題曲》後，再次以人生作為主題創作新歌《人生遊戲》。《人生遊戲》協同香港知名音樂人何秉舜擔任製作人與編曲，林日曦填詞、WE5譜曲，願生活中不斷奔波勞碌的人們，在稍作歇息時得到心靈慰藉。詞作通過遊戲的隱喻，形象地描繪了人生面臨的種種選擇與轉折，宛若聆聽一場真實的「人生遊 戲」，每一局遊戲的起承轉合或許總會伴隨著辛酸，但也有反轉命運、逆轉人生的時刻，「變動」不僅是生活的常態，也是人生耐人尋味的「況味」。歌曲透過展現『即使面對錯綜複雜的抉擇和每日的錯誤決定，也要保持積極樂觀』的那份心，畢竟人生獨特的際遇可能就在下一個轉彎處。這首歌以其真摯的情感，深刻地觸動了人們內心最柔軟的地方，希望激勵著每一個聽者在困境面前保持堅定的信念，也期盼讓聽者在疲憊的時候能透過這首歌曲找到持續前行的力量。

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Leon是次演唱會內容編排及歌單都報以極佳迴響。 Leon演唱會的巨型激光天幕震憾視覺觀感。 黎明重返紅館，10場紅館演唱會正式啟動。 黎明重返紅館，10場紅館演唱會正式啟動。
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