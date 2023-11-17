黎明演唱會｜坐低唱快歌再即興起舞 新歌《人生遊戲》發放正能量

黎明重返紅館，10場《Leon黎明紅館演唱會2023》已正式啟動，首場演出圓滿成功。一眾樂迷對Leon是次演唱會內容編排及歌單都報以極佳迴響，大讚巨型激光天幕震憾視覺觀感，同時亦成為打卡點，不少樂迷將手機「低炒」，以激光天幕作為背照自拍。同時，對於今次歌單都非常喜愛，皆因樂迷們對Leon的歌曲都十分熟悉，即時產生共 鳴感，更添一份感動。

另一個熱話就是Leon演唱《聽身體唱歌》時，Leon坐着唱，舞蹈員落力跳。屏幕上可愛兔仔都出現問Leon為何不跳舞？Leon說:「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留俾專業dancer跳，我都係專心唱歌。」兔仔再問：「你連bom唧兩下都唔識咩？」Leon笑說：「呢兩下我識呀！但唔可以不停bom唧bom唧嘛！」說時更即時示範，雙手郁動 了一下，笑說：「唱歌算啦！」前晚Leon都表示：「有人話Leon坐響度唱快歌，你都可以㗎！啱時間啱感覺就得，我做返我擅長嘅嘢。」觀眾們都拍手歡呼支持。不過，Leon演唱《Sugar in the Marmalade》時，都有跟着跳，觀眾隨即尖叫，現場歡呼聲震天。Leon 自己也忍不住笑出來，現場一片歡樂氣氛。