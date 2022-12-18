黎明演唱會｜穿30年前《原振俠》皮褸 唱逾十首經典歌曲全場㷫恰恰

黎明昨晚在中環海濱活動空間《LOVEFINITY VIVIENNE TAM x LEON LAI FASHION CONCERT 》，是次演唱會由黎明與國際知名時裝設計師Vivienne Tam合作，並請來王丹尼及欣宜擔任表演嘉賓。早前有指黎明今次演出門票銷情未如理想，但現場最貴的萬三元的車輛位置幾乎爆滿，全場近乎七成滿，反應尚算不錯。

演唱會先以時裝表演揭開序幕，曾為黎明拍MV的王丹妮在時裝騷尾段現身，並唱出Lady Gaga的《Born This Way》和王菲的《螢火蟲》。其後黎明穿上皮褸登場，他指這件皮褸是當年拍《原振俠》的戲服，「其實啲鈕已經黑晒，我再用擦紙膠擦擦先得，我相信fashion同歷史有關，估唔到件褸都好頂得住啲風！我發現過去都冇著過呢件衫唱呢首歌，送俾大家《願你今夜別離去》 。」其後他接連唱出《我這樣愛你》、《越夜越有機》等經典歌曲。

黎明自揭打針抽筋

欣宜其後出場，以非常單薄的上衣登場《先哭為敬》，再率領舞蹈員大唱《豐乳肥臀》，令全場氣氛再推高。其後黎明再登場，他又走到伸延舞台，車輛門票的觀眾隨即走近台邊，黎明便跟大家分享自己接種疫苗的經驗，他說︰「凍親同攝親邊樣大鑊啲？相信疫情都差唔多捱過去啦！我哋生活係呢個地方都幾幸福，有咁好醫療設施，你哋估下我有冇中過？」並指自己每次打疫苗都會手抽筋，「我發現原來抽筋即係代表我有抗體，唔係個個一樣，中又好，唔中又好，總之大家健健康康就good luck！」

由聖誕講到復活節

他有講新年願望，希望大家身體健康、事事順利，並謂︰「總之你哋心裡面諗一樣嘢，做到七成，好無呀，唔好十成十啦，無十全十美架嘛，做到一半以上已經好好架喇，繼續努力。新嘅一年多啲去做自己可以能力勝任嘅工作，好快到Christmas啦，Merry Christmas。就到農曆新年啦，我可能陪你唔到啦，但我係香港喎，恭喜發財啦，講晒架啦。好快到復活節啦，有復活蛋食，之後好快又到暑假，有機會去沙灘時聽下呢首歌啦，聽下歷史歌，《Sugar In The Marmalade》。」