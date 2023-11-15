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娛樂
2023-11-15 19:17:43

黎明演唱會｜重本打造巨型雷射天幕 Leon呼籲觀眾勿做低頭族︰昂高頭向上望吓

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黎明西裝骨骨上台。

黎明(Leon)一連十場《Leon黎明紅館演唱會2023》昨晚(14日)於紅館開鑼。Leon為今次演唱會打造巨型雷射天幕，讓觀眾感受到前所未有的官能刺激，場館內70支雷射燈，配合巨型屏幕，營造出獨有的特效，加上Leon每一首耳熟能詳的「明曲」，震撼紅館，亦震撼觀眾眼球。

首場演唱會全場爆滿，坐無虛席，到場的嘉賓包括寰亞老闆林建岳、契爺胡楓、劉鑾雄與甘比、邱子傑與太太、DJ Vani、梁文禮、急急子及梁泰來等。Leon以黑色禮服出場並唱出《孤單的人孤單的我》為演唱會揭開序幕，適逢今年是兔年，早前發佈的演唱會海報以及宣傳短片均見到Leon手上抱着可愛兔仔。兔仔今次亦在演唱會大屏幕多次出現，更揮動着紅蘿蔔伴着Leon唱歌，觀眾大呼可愛。

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緊接唱出《情》後，Leon跟觀眾打招呼說：「大家好，我哋又喺香港見面，其實一直冇走過。今次舞台改動過好多次，因為要符合規格，整吓整吓我就上咗嚟上面。但大家工餘時間都會成日耷低頭睇手機，而家可以昂高頭向上望吓，今晚返去會瞓得好好。」 

今次Leon演唱會製作團隊不惜功本，將部份座位封閉設置雷射燈，巨型屏幕的視效再配合龐大的雷射燈設計效果，在結構及製作上的複雜程度，亦打破紅館過往紀錄，為觀眾帶來不一樣的紅館新天空及超震撼的視覺觀感，入場觀眾不論身處哪個角度，均可零死角欣賞到這個完美天幕。

除了嶄新的視效，演唱會亦有不少新元素。Leon演唱《DNA出錯》時，舞蹈員大跳美劇《Wednesday》的中爆紅的魔性喪屍舞。Leon這次的選歌也讓歌迷感到驚喜，有幾首舊歌以往甚少在演唱會演唱，如《感應》、《情歸於盡》、《傳情達意》、《情難自控》等，其中《顧家》（同居版）更是首次在演唱會唱出。及後， 換上藍色禮服的Leon唱出《忘記和記》、《火舞艷陽》，大屏幕上的視效隨着每首歌不斷轉變。演唱《長情》一曲時，海底視效充滿立體感，Leon如置身海底演唱，觀眾大讚畫面絕美。歌迷難得跟Leon見面，十分熱情，準備鮮花禮物，Leon都呼籲大家不要送禮，捐款到公益金好了。

演唱會尾聲，Leon說：「我都冇乜嘢好講，好多謝大家來臨，今日星期二，聽日要返工做嘢，多謝晒大家。」他獻唱最後一首歌《我的親愛》，歌迷齊齊大合唱，演唱會在快樂的歌聲及氣氛中完結。

 

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