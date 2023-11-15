黎明演唱會2023｜Leon首創坐住唱快歌？ 大劉甘比捧場 張學友、劉德華、郭富城送花籃祝good show(附歌單)

黎明演唱會2023｜Leon首創坐住唱快歌？ 大劉甘比捧場 張學友、劉德華、郭富城送花籃祝good show

《Leon 黎明紅館演唱會2023》一連10場昨晚於紅館展開首場，Leon開show當然有唔少名人捧場，頭場就見到黎明契爺胡楓入場，日前開完記招嘅「大劉」劉鑾雄同太太甘比（陳凱韻）更拍拖睇show，相當震撼。而當年「四大天王」嘅另外三位 張學友、劉德華及郭富城都分別致送花籃祝Leon good show。

今次Leon回歸紅館，舞台同燈光佈置都十分出色，甚至為咗燈光效果而將部份座位封起唔賣，果然係天王級認真！黎明金句多快歌更多，但係Leon全晚演唱唔少快歌嘅時候，竟然係坐住唱，跳舞？交俾Dancer啦。真係成個娛圈得佢夠膽咁做！ 完show之後，Leon本來坐上保姆車離開，但係佢見fans喺紅館外等候，於是由七人車天窗現身揮手，冧倒在場嘅fans。