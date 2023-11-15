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娛樂
2023-11-15 15:45:51

黎明演唱會2023｜Leon首創坐住唱快歌？ 大劉甘比捧場 張學友、劉德華、郭富城送花籃祝good show(附歌單)

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黎明演唱會2023｜Leon首創坐住唱快歌？ 大劉甘比捧場 張學友、劉德華、郭富城送花籃祝good show

黎明演唱會2023｜Leon首創坐住唱快歌？ 大劉甘比捧場 張學友、劉德華、郭富城送花籃祝good show

《Leon 黎明紅館演唱會2023》一連10場昨晚於紅館展開首場，Leon開show當然有唔少名人捧場，頭場就見到黎明契爺胡楓入場，日前開完記招嘅「大劉」劉鑾雄同太太甘比（陳凱韻）更拍拖睇show，相當震撼。而當年「四大天王」嘅另外三位  張學友、劉德華及郭富城都分別致送花籃祝Leon good show。

黎明演唱會2023｜大劉劉鑾雄與妻子甘比陳凱韻入場支持Leon（網上圖片） 黎明演唱會2023｜大劉劉鑾雄與妻子甘比陳凱韻入場支持Leon（網上圖片）

今次Leon回歸紅館，舞台同燈光佈置都十分出色，甚至為咗燈光效果而將部份座位封起唔賣，果然係天王級認真！黎明金句多快歌更多，但係Leon全晚演唱唔少快歌嘅時候，竟然係坐住唱，跳舞？交俾Dancer啦。真係成個娛圈得佢夠膽咁做！

完show之後，Leon本來坐上保姆車離開，但係佢見fans喺紅館外等候，於是由七人車天窗現身揮手，冧倒在場嘅fans。

黎明演唱會2023｜Leon坐在台上唱快歌，跳舞重責交予舞蹈員（網上圖片） 黎明演唱會2023｜Leon頭場唱出Sugar in the Marmalade、情深說話未曾講等金曲（網上圖片） 黎明演唱會2023｜Leon頭場唱出Sugar in the Marmalade、情深說話未曾講等金曲（網上圖片） 黎明演唱會2023｜Leon頭場唱出Sugar in the Marmalade、情深說話未曾講等金曲（網上圖片）

《Leon 黎明紅館演唱會2023》首場歌單

1.孤單的人孤單一個

2.情

3.感應

4.情深說話未曾講

5.情歸於盡

6.DNA出錯

7.傳情達意

8.一生幸福

9.顧家

10.忘記和記

11.火舞艷陽

12.長情

13.如果可以再見你

14.我這樣愛你

15.那有一天不想你

16.對不起，我愛你

17.情難自控

18.超平凡人的主題曲

19.聽身體唱歌

20.盡情地愛

21.夏日傾情

22.傻痴痴

23. 願你今夜別離去

24. Sugar in the Marmalade

25.我的親愛/ 100樣可能/今生不再

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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