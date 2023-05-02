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娛樂
2023-05-02 17:55:18

黎明澳門個唱開鑼 台上忽爆金句：我都未瓜！

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黎明的14場澳門個唱已在昨晚開鑼。

黎明的14場澳門個唱已在昨晚開鑼。

黎明（Leon）展開共14場澳門演唱會《黎明Stage on 8演唱會》，首場昨晚已在新濠影滙綜藝館展開，黎天王大唱多支首本名曲，還例牌爆出金句，帶動全場氣氛推至高峰。

黎明大唱首本名曲，帶動全場氣氛。 Leon全晚唱出19首新舊作品。 Leon全晚唱出19首新舊作品。

今次演唱會設計主題概念源於新濠影滙標誌性8字形摩天輪「影滙之星」，黎明特意以「8」為尊屬演唱會命名。昨晚，Leon在首場演出上施展渾身解數，盡展巨星風範，先以國語版《今夜你會不會來》揭開序幕，還唱出《對不起我愛你》、《送你一瓣的雪花》、《人在邊緣》、《沒名字的歌,無名字的你》、《願你今夜別離去》等；其間，Leon趁五一勞動節向現場觀眾講勞動節快樂，當問到觀眾來自甚麼地方時，連續幾位觀眾都搶答「香港」，Leon就帶點勞氣話：「講咗三次，好心你香港唔好講嘢住啦，畀人講咗先…」Leon每次現身都必定有驚喜發言，他指台下觀眾其實好幸福，笑言下世要與觀眾交換身份，自己要在台下睇騷，觀眾就在台上表演，台下即有人大呼隨時可以，此時Leon就回應：「我都未瓜！要投胎，要輪迴嘅程序。」Leon全晚唱出19首新舊作品，當中不乏《火舞艷陽》、《聽身體唱歌》等經典快歌，尾聲更獻唱《Suger in the marmalade》，最後以《我的親愛》作結，為演唱會劃上完美句號。

Leon亦有唱出多首經典快歌。 《黎明Stage on 8演唱會》在澳門新濠影滙綜藝館揭開序幕。 《黎明Stage on 8演唱會》在澳門新濠影滙綜藝館揭開序幕。 《黎明Stage on 8演唱會》在澳門新濠影滙綜藝館揭開序幕。 《黎明Stage on 8演唱會》在澳門新濠影滙綜藝館揭開序幕。 《黎明Stage on 8演唱會》在澳門新濠影滙綜藝館揭開序幕。 《黎明Stage on 8演唱會》在澳門新濠影滙綜藝館揭開序幕。 《黎明Stage on 8演唱會》在澳門新濠影滙綜藝館揭開序幕。 《黎明Stage on 8演唱會》在澳門新濠影滙綜藝館揭開序幕。 《黎明Stage on 8演唱會》在澳門新濠影滙綜藝館揭開序幕。
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