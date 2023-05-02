黎明澳門個唱開鑼 台上忽爆金句：我都未瓜！

今次演唱會設計主題概念源於新濠影滙標誌性8字形摩天輪「影滙之星」，黎明特意以「8」為尊屬演唱會命名。昨晚，Leon在首場演出上施展渾身解數，盡展巨星風範，先以國語版《今夜你會不會來》揭開序幕，還唱出《對不起我愛你》、《送你一瓣的雪花》、《人在邊緣》、《沒名字的歌,無名字的你》、《願你今夜別離去》等；其間，Leon趁五一勞動節向現場觀眾講勞動節快樂，當問到觀眾來自甚麼地方時，連續幾位觀眾都搶答「香港」，Leon就帶點勞氣話：「講咗三次，好心你香港唔好講嘢住啦，畀人講咗先…」Leon每次現身都必定有驚喜發言，他指台下觀眾其實好幸福，笑言下世要與觀眾交換身份，自己要在台下睇騷，觀眾就在台上表演，台下即有人大呼隨時可以，此時Leon就回應：「我都未瓜！要投胎，要輪迴嘅程序。」Leon全晚唱出19首新舊作品，當中不乏《火舞艷陽》、《聽身體唱歌》等經典快歌，尾聲更獻唱《Suger in the marmalade》，最後以《我的親愛》作結，為演唱會劃上完美句號。