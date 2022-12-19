黎明自掏銀包訂皮褸拍《原振俠》一個原因令粉絲Like爆Leon

一連兩場的《Drive In Ultra :LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》昨晚於中環海濱活動空間演出尾場，兩場演出圓滿結束。首場演出，汽車位貴價門票及座位區全場爆滿， 昨晚尾場狀況一樣，坐無虛席。現場早已泊滿名車，不少觀眾坐在車上揮動着熒光棒，十分投入。黎明(Leon)繼早前重新灌錄《夏日傾情》後，他特別為了今次演出，重新灌錄經典歌曲《那有一天不想你》，予人耳目一新的感覺。
對粉絲禮物珍而重之
難得跟偶像近距離接觸，昨晚不少粉絲都向Leon送上禮物。Leon拿着歌迷送的公仔珍而重之，指公仔的眼鏡都彎了。他說:「人家送俾我的禮物，我不捨得唔鍚住。昨晚有歌迷送了一個公仔給我，後來發現只得一隻鞋，好彩今天找到了。」台上歌迷立即報以掌聲。首場Leon透露身上的皮褸是三十年前拍攝電視劇《原振俠》時穿過的，昨晚他都有跟觀眾介紹，更指這件皮褸其實是他自掏腰包訂造的，始終做藝人有時也要添置一些服裝貢獻一下，並大讚這件皮褸的質量都很好。
盼下次無罩相見
這次Leon的歌單都是歌迷耳熟能詳的，整晚幾乎不停大合唱。尤其是冧歌《夏日傾情》，台下觀眾似是早有準備，當鏡頭拍到時，立即跟身旁的伴侶咀咀，全場充斥着甜蜜氣氛。Leon緊接再唱出《Good Luck》、《一生幸福》，台下粉絲聽得如痴如醉。演唱《一生幸福》後，現場一片寧靜，歌迷正準備大叫「Leon」時，Leon突有感而發說:「好靜，你地唔好講嘢，頭先有啲霧吹過，加上兩盞大光燈。我好似喺個海中間，完全見唔到任何人，好似一個人都冇咁。每次都有很多不同的經歷，會在自己腦海中記低，好彩今天冇落雨，要多謝個天，預祝下次見你地唔使帶口罩啦。」觀眾立即歡呼認同。
來生要做模特兒
是次演唱會破天荒結合時裝騷，著名設計師Vivienne Tam 會上展示最新一季的 Collection 。Leon說:「每次演出都有不同回憶，大家在不同地方見面。今次有fashion show，唔知將來有冇機會行catwalk呢?一定有嘅，來生啦。人地在台上的模特兒真係需要長時間訓練，無人唔辛苦架。最重要大家開開心心，過個開心的聖誕、新年。」Leon唱出最後一曲《Sugar in the Mamalade》，期間亦向觀眾報以祝福，希望大家聖誕，新年都快樂，更提早跟大家拜早年，祝大家恭喜發財，大吉大利。
王丹妮欣宜演出超水準
王丹妮，與鄭欣宜昨晚演出依然唱出水準，王丹妮第二晚演唱信心加倍，演唱《Born this way》及《螢火蟲》兩首歌都甚有壓台感。欣宜演唱《先哭為敬》，自爆全身貼滿暖包做足準備。一曲《豐乳肥臀》，於寒風下瞓身又唱又跳，辣㷫全場。兩場演出順利完成，Leon與王丹妮、Vivienne Tam在後台都合照留念，Leon大讚王丹妮唱得出色，亦讚Vivienne多年來都保養得宜。而Leon契爺胡楓昨晚在寒風下亦前來支持契仔，修哥做足準備穿上厚厚大褸，在台下看得甚為投入。