黎明自掏銀包訂皮褸拍《原振俠》一個原因令粉絲Like爆Leon

一連兩場的《Drive In Ultra :LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》昨晚於中環海濱活動空間演出尾場，兩場演出圓滿結束。首場演出，汽車位貴價門票及座位區全場爆滿， 昨晚尾場狀況一樣，坐無虛席。現場早已泊滿名車，不少觀眾坐在車上揮動着熒光棒，十分投入。黎明(Leon)繼早前重新灌錄《夏日傾情》後，他特別為了今次演出，重新灌錄經典歌曲《那有一天不想你》，予人耳目一新的感覺。

對粉絲禮物珍而重之

難得跟偶像近距離接觸，昨晚不少粉絲都向Leon送上禮物。Leon拿着歌迷送的公仔珍而重之，指公仔的眼鏡都彎了。他說:「人家送俾我的禮物，我不捨得唔鍚住。昨晚有歌迷送了一個公仔給我，後來發現只得一隻鞋，好彩今天找到了。」台上歌迷立即報以掌聲。首場Leon透露身上的皮褸是三十年前拍攝電視劇《原振俠》時穿過的，昨晚他都有跟觀眾介紹，更指這件皮褸其實是他自掏腰包訂造的，始終做藝人有時也要添置一些服裝貢獻一下，並大讚這件皮褸的質量都很好。