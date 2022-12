黎芷珊與舊愛張達倫拍拖時,領養了兩隻貓咪吱吱和喳喳,雖然兩人分手多時,但仍一同負起照顧兩隻愛貓的責任,黎芷珊若要外遊,張達倫定會代為照顧貓貓。

可惜吱吱在去年登上彩虹橋,離世時已經18歲,時隔一年,芷珊另一愛貓喳喳亦不幸離開了她,昨日(9日)在社交網貼出為喳喳善終的照片,黎芷珊與張達倫在愛貓遺體前拍下最後合照,見她喊到眼腫,更痛心地感謝喳喳陪伴了接近20年, 並寫:「沒有您的日子很難過 ! I miss you so much my dear ChaCha boy!」張達倫亦有轉發合照,更寫:「去第二度玩啦,20歲好叻仔啦,乖乖喳喳。」大批網民紛紛留言望芷珊好好保重。