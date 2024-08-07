黑天使珍妮花嘉納 20年後重返Marvel 拍片推介黑天使沙冰配方(有片)

52歲荷李活女星珍妮花嘉納(Jennifer Garner)，時隔20年將重返Marvel超級英雄片，周一她在IG發布一段約1分20秒的視頻，展示她為演出電影《死侍與狼人》而進行的日常鍛煉。

珍妮佛嘉納曾於2005年演出電影《黑天使》(Elektra)，飾演戲中主角夜魔俠的女朋友Elektra Natchios，相隔20年重返Marvel，她回憶起導演桑里(Shawn Levy)，以及賴恩雷諾士向她招手的一刻：「兩人邀請我參與《死侍與狼人》後，我就開始加強體能訓練和身體管理。」