黑天使珍妮花嘉納 20年後重返Marvel 拍片推介黑天使沙冰配方(有片)

52歲荷李活女星珍妮花嘉納(Jennifer Garner)，時隔20年將重返Marvel超級英雄片，周一她在IG發布一段約1分20秒的視頻，展示她為演出電影《死侍與狼人》而進行的日常鍛煉。
珍妮佛嘉納曾於2005年演出電影《黑天使》(Elektra)，飾演戲中主角夜魔俠的女朋友Elektra Natchios，相隔20年重返Marvel，她回憶起導演桑里(Shawn Levy)，以及賴恩雷諾士向她招手的一刻：「兩人邀請我參與《死侍與狼人》後，我就開始加強體能訓練和身體管理。」
▼珍妮佛嘉納拍攝的鍛鍊短片▼
珍妮花嘉納指，20年前拍攝《黑天使》時，為了鍛鍊身體，每日都要做大旺運動，包括伏地挺身和深蹲等重量訓練，之後還有游泳、跑步、拳擊和跳彈床。賴恩雷諾士看到珍妮佛嘉納這段影片時，忍不住留言：「很快我就會發布關於你的資訊。妳是一個傳奇。」
珍妮佛嘉納今日又上載一條Elektra Smoothie(黑天使沙冰)配方，並寫道：「A great and filling way for all superheroes - cape wearing or not，to start their da。(對於所有超級英雄來說，無論是否要穿著斗篷，這是偉大而充實的方式，來開始他們的一天)」短片上載17小時，即獲45.4萬人派心心。此外，電影《死侍與狼人》上映兩周，全球票房收入突破8.24億美元(約64.2億港元)。