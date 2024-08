黑天使珍妮花嘉納 20年後重返Marvel 拍片推介黑天使沙冰配方(有片)

珍妮佛嘉納今日又上載一條Elektra Smoothie(黑天使沙冰)配方,並寫道:「A great and filling way for all superheroes - cape wearing or not,to start their da。(對於所有超級英雄來說,無論是否要穿著斗篷,這是偉大而充實的方式,來開始他們的一天)」短片上載17小時,即獲45.4萬人派心心。此外,電影《死侍與狼人》上映兩周,全球票房收入突破8.24億美元(約64.2億港元)。

▼ 珍妮佛嘉納教製作黑天使沙冰 ▼