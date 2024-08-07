熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-08-07 22:26:22

黑天使珍妮花嘉納 20年後重返Marvel 拍片推介黑天使沙冰配方(有片)

分享：
生活

珍妮花嘉納重返珍妮花嘉納，令《死侍與狼人》話題性增加。

52歲荷李活女星珍妮花嘉納(Jennifer Garner)，時隔20年將重返Marvel超級英雄片，周一她在IG發布一段約120秒的視頻，展示她為演出電影《死侍與狼人》而進行的日常鍛煉。

珍妮佛嘉納曾於2005年演出電影《黑天使》(Elektra)，飾演戲中主角夜魔俠的女朋友Elektra Natchios，相隔20年重返Marvel，她回憶起導演桑里(Shawn Levy)，以及賴恩雷諾士向她招手的一刻：「兩人邀請我參與《死侍與狼人》後，我就開始加強體能訓練和身體管理。」

 

珍妮佛嘉納拍攝的鍛鍊短片

珍妮花嘉納指，20年前拍攝《黑天使》時，為了鍛鍊身體，每日都要做大旺運動，包括伏地挺身和深蹲等重量訓練，之後還有游泳、跑步、拳擊和跳彈床。賴恩雷諾士看到珍妮佛嘉納這段影片時，忍不住留言：「很快我就會發布關於你的資訊。妳是一個傳奇。」

adblk5

珍妮佛嘉納今日又上載一條Elektra Smoothie(黑天使沙冰)配方，並寫道：「A great and filling way for all superheroes - cape wearing or notto start their da(對於所有超級英雄來說，無論是否要穿著斗篷，這是偉大而充實的方式，來開始他們的一天)」短片上載17小時，即獲45.4萬人派心心。此外，電影《死侍與狼人》上映兩周，全球票房收入突破8.24億美元(64.2億港元)

珍妮佛嘉納教製作黑天使沙冰

生活 生活 生活

立即CLICK⬇️⬇️參加遊戲贏獎品⬇️⬇️