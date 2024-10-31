黑色月光｜與馬志威床戲成焦點 林夏薇白滑肌膚由細養成

《黑色月光》今晚（31日）播出的第四集，劇情便來到暗戀蔣基俊多年的卓慧雲，為了得到男方歡心及希望早日為卓家生B鞏固地位，更不惜身穿超火辣性感吊帶喱士睡衣色誘蔣基俊（馬志威飾），據知薇薇除了會以極誘人姿態誘惑馬志威外，更會生擒男方。

林夏薇與馬志威這場床戲，引來網民瘋狂cap圖。薇薇受訪時表示卓慧雲是其入行以來最有挑戰性的角色：「我好鍾意呢個角色嘅人設，所以接到劇本時心情好亢奮，我會不斷諗點樣去演繹好個角色。床戲嚟講，我過去都甚少要演繹呢D場面，好彩今次有佳導現埸親自指導及示範，令到我同馬志威都好安心同清晰。」

讀書時獲封 美容達人

薇薇大晒美好身段及白滑肌膚，原來她在中學已獲同學封為「美容達人」，並曾大方分享保養心得謂：「我中學時期已意識到要保養，但由於讀書時期冇錢，所以用好多天然物料，好似黃瓜、牛奶、雞蛋等護膚，仲會睇好多書自己研製面膜，身邊同學都封我做『美容達人』，因為我會以最低成本同最天然成分做保養。」

薇薇亦曾於社交網分享過自己是名副其實「面膜控」，更透露每逢旅行都會大手購入清潔、保濕、美白等不同功效面膜，每天敷面膜之餘，並會根據當日皮膚狀態選用相關功效面膜。就連敷面膜步驟，薇薇亦甚有研究，就是先將面膜中剩餘的精華塗上臉才開始敷面膜，十分精打細算。

逆齡秘訣

問到最大逆齡秘訣，薇薇則笑言很簡單：「每日都會飲2000cc嘅水果水，同埋我會經常做運動，唔需要開劇時，我每日都會做個半鐘帶氧運動，如果開劇好忙，就做啲簡單嘅拉筋。」另薇薇還自創了「薇式油敷刮痧法」，將油敷、刮痧二合一，保濕滋潤之餘更可去水腫、去皺紋！