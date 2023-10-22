龍婷一連兩場音樂會圓滿結束 四太梁安琪到場支持

一連兩晚「龍婷 X 香港青年愛樂樂團之《星夢交響 慈善音樂會 Part 2》」已在昨晚 (21日) 圓滿完成了最後一晚演出，連四太梁安琪也有現身支持。

龍婷在台上先以鄧麗君的《遇見你》、《一封情書》、《你在我心中》和《愛像一首歌》開始了音樂會，於唱罷葉蒨文串燒金曲後，她說:「其實我在香港這麼多年學曉了唱很多很好聽的香港金曲，香港真的有很多好聽的歌，是一個充滿寶藏的地方，我會不斷學習大家喜歡聽的歌，一路唱下去，而以下這首歌便是歌神的歌」，之後她便獻唱了許冠傑的《難忘你》。