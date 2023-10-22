龍婷一連兩場音樂會圓滿結束 四太梁安琪到場支持

一連兩晚「龍婷 X 香港青年愛樂樂團之《星夢交響 慈善音樂會 Part 2》」已在昨晚 (21日) 圓滿完成了最後一晚演出，連四太梁安琪也有現身支持。
龍婷在台上先以鄧麗君的《遇見你》、《一封情書》、《你在我心中》和《愛像一首歌》開始了音樂會，於唱罷葉蒨文串燒金曲後，她說:「其實我在香港這麼多年學曉了唱很多很好聽的香港金曲，香港真的有很多好聽的歌，是一個充滿寶藏的地方，我會不斷學習大家喜歡聽的歌，一路唱下去，而以下這首歌便是歌神的歌」，之後她便獻唱了許冠傑的《難忘你》。
正如龍婷早前在音樂會記者會上透露，今次《星夢交響慈善音樂會 Part 2》」兩 晚歌單會有所不同，尾場以《遇見你》、《一封情書》、《你在我心中》、《 愛像一首歌》、《今晚夜》、《酒干倘賣無》、《難忘你》、《花心》及《海 濶天空》等輪換了首場包括四大天王環節的部份金曲。在和觀眾握手互動環節 中，當龍婷行至四太梁安琪座位時，四太除了和龍婷握手外，也豎起姆指稱讚她。龍婷在唱完歌單上最後一首歌《好歌獻給你》便回後台，唯現場觀眾不願 離場，她在他們熱情的安哥聲呼喚下再度上台，並 encore 了一曲《我只在乎你 》。
龍婷在完 show 後說:「現在心情很興奮很開心，我覺得經過了首晚的演出 後，今晚我可以更從容在這個四面台上將自己的熱量及魅力䆁放給大家，今晚 在 encore 時揀選了《我只在乎你》，因為我覺得我擁有的一切也是 fans 給我的 ，正如歌詞所說《如果沒有遇見你 我將會是在哪裡》，因為有他們我才可以 在此出現，在此再次多謝大家對我支持，我會繼續唱很多好歌給大家聽。」