憑HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)龍母一角走紅的女星艾美莉克拉克(Emilia Clarke),近日接受英國BBC電視台訪問指,不會回歸有關《權力遊戲》劇集,包括衍生劇《House of Dragon》與「Jon Snow」的外傳劇。艾美莉表示:「雖然《House of Dragon》與龍母有莫大關係,但此劇故事比起《Game of Thrones》還要早10年,對我來說感覺完全不同了。」