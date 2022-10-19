龔嘉欣捱多年終出頭 疑似句句有骨寸陳瀅極速上位

近期TVB花旦後輩競爭激烈，而龔嘉欣日前出席活動時，就疑似句句有骨寸陳瀅，表示自己雖然同陳瀅同年，不過自己就19歲開始簽TVB，資歷比較深。龔嘉欣捱咗好多年先上位，而陳瀅就極速上位，真係同人唔同命啦！

龔嘉欣喺出席活動時，疑似句句有骨寸陳瀅：「我同陳瀅同年㗎，只係我19歲時就簽無綫，由一個小蕃薯捱吓捱吓到現在都好感恩。我都拍咗幾齣台慶劇，第一次做女主角係同張振朗拍嗰齣《堅離地愛堅離地》 ，不過多競爭係好事，可以百花齊放，但我唔一樣嘅。」 之後，被問到陳瀅喺《美麗戰場》嘅表現時，佢就迴避問題話見到精華片段喺網絡上嘅討論度好高，而佢就未有資格去俾評語，覺得每一個演員都好努力同好俾心機演好角色。佢更希望大家可以討論佢有份主演嘅《新四十二章經》，佢喺劇中飾演力大無窮嘅豬肉妹，佢認為角色好有發揮，而家仲識得斬豬肉，好開心可以成就解鎖。

由模特兒做到一線花旦

龔嘉欣喺中學時期已經開始做模特兒，及為唔少有線電視節目做主持，其後佢喺演藝學院修讀戲劇。佢加入TVB後，首套出演嘅劇集就係《盛裝舞步愛作戰》，其後被安排於多套劇中飾演妹妹或少女角色，直至2014年《守業者》關麗娟一角令人注意；2016年出演《幕後玩家》程思汝一角，與黃宗澤當面對質嘅喊戲被讚拿捏到位，亦透過此劇獲得入行以來首個最佳女配角獎項。 及後，龔嘉欣於《大醬園》飾演奸角細么，兇狠眼神與表情均被大讚；再於《殺手》挑戰冷酷殺手Dark Angel，不但將頭髮剷青，就連打鬥場面都親身上陣，試過手指斷筋、腳傷縫要三針，龔嘉欣亦於社交平台表示好驚訝自己係點熬過嗰段艱辛日子。於《萬千星輝頒獎典禮2020》，龔嘉欣更憑《香港愛情故事》邱凱琪一角獲「最受歡迎電視女角色」，成為TVB一線花旦之一，成績有目共睹。

至於陳瀅喺2014年入行後隨即喺《女人俱樂部》飾演容丹丹（陳慧珊飾）少女版，因樣子甜美加上演技不俗，除咗得到網民愛戴之外，佢亦係無綫近年力捧上位小花之一。極速上位嘅陳瀅，大部分劇集嘅戲份都唔少，例如《四個女仔三個BAR》Brittany、《平安谷之詭谷傳說》邱青蘭、《愛美麗狂想曲》李小勇及《痞子殿下》蠻儀等等，直接上位成為TVB一線花旦之一。

陳瀅

陳瀅IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載