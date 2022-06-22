龔慈恩女林愷鈴愛貼地消費賺獎賞 兒林卓毅考慮返港做幕前暑期工

Ashley今次轉會BoC Pay領取第二階段消費券。

中國銀行(香港)BoC Pay，配合政府第二階段消費券計劃，推出港幣$100「轉會現金賞」，找來城中18至22歲的年輕藝人及星二代，包括龔慈恩一對子女林愷鈴(Ashley)及18歲的林卓毅(Addison)、吳若希18歲弟弟吳梓楓(Carson)、女神游嘉欣、18歲的「聲夢一」學員林智樂(Felix)、「造星4」參賽者徐嘉蔚(Emiko) ，以及18歲的港大女神吳欣諺(Yanis)等，分享「勁賞轉過嚟」著數心得。

Ashley 主 攻貼地商戶 22歲的林愷鈴(Ashley)，與18歲弟弟林卓毅(Addison)首度「姊弟檔」合作，為BoC Pay宣傳，而18歲的Addison更首次接拍演藝宣傳工作。Ashley今次轉會BoC Pay領取第二階段消費券，她表示：「可以轉會領取消費券當然要揀一個獎賞著數多的支付工具！對我而言，消費券都是用作平時生活消費，因為近月都會忙於考試及拍攝新劇，有時在等開工的時候或轉下一個工作地點，時間可能不多，都會爭取時間去吃一個快餐醫肚，買杯咖啡食件蛋糕來個小休息，本身已經是BoC Pay用戶，加上今次BoC Pay的商戶獎賞優惠十分適合我，真的好吸引。」