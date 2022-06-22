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娛樂
2022-06-22 15:40:58

龔慈恩女林愷鈴愛貼地消費賺獎賞 兒林卓毅考慮返港做幕前暑期工

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Ashley今次轉會BoC Pay領取第二階段消費券。

中國銀行(香港)BoC Pay，配合政府第二階段消費券計劃，推出港幣$100「轉會現金賞」，找來中1822歲的年輕藝人及星二代，包括龔慈恩一對子女林愷鈴(Ashley)及18歲的林卓毅(Addison)、吳若希18弟弟吳梓楓(Carson)、女神游嘉欣、18歲的「夢一」學員林智樂(Felix)、「造星4」參賽者徐嘉蔚(Emiko) ，以及18歲的港大女神吳欣諺(Yanis)等，分享「勁賞轉過嚟」著數心得。

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性格貼地的Ashley，會儲消費積分換獎賞。

Ashley攻貼地商戶

22歲的林愷鈴(Ashley)，與18歲弟弟林卓毅(Addison)首度「姊弟檔」合作，為BoC Pay宣傳，而18歲的Addison更首次接拍演藝宣傳工作。Ashley今次轉會BoC Pay取第二階段消費券，她表示：「可以轉會領取消當然要揀一個獎賞著數多的支付工具對我而言，消費都是用作平時生活消費，因為近月都會忙於考試及拍攝新劇，有時在等開工的時候或轉下一個工作地點，時間可能不多，都會爭取時間去吃一個快餐醫肚，買杯咖啡食件蛋糕來個小休息，本身已經是BoC Pay用戶，加上今次BoC Pay的商戶獎賞優惠十分適合我，真的好吸引。」

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Addison外型貌似韓星金秀賢，常讚高大靚仔的他，考慮做幕前「暑期工」。

Addison用消費券買咖啡蛋糕探家姐班

現身處英國讀法律系的Addison，會定時會回港，所以亦合資格取消費券。他今次「隔空」與家姐接拍宣傳工作，他表示：「我18歲可以首次登記，合資格領取1萬元，相當開心。今個暑假碰正第二階段消費券發放，可以回港請媽咪食飯。」對於外型被讚高大靚仔似韓星金秀賢，會否有意入行，Addison表示：「媽咪、家姐及自己也不覺得似韓星，謝謝傳媒的讚美，7月回返香港放暑假，最期待是與家人及舊同學相聚，如果有合適的，也會嘗試不同範疇的工作，以爭取不同的工作經驗。」Addison回港後會以BoC Pay 的消費優惠買西餅及咖啡去探家姐班送上豐富美食感謝劇組對家姐的照顧，為劇組加油打氣

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