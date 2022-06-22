龔慈恩女林愷鈴愛貼地消費賺獎賞 兒林卓毅考慮返港做幕前暑期工

中國銀行(香港)BoC Pay，配合政府第二階段消費券計劃，推出港幣$100「轉會現金賞」，找來城中18至22歲的年輕藝人及星二代，包括龔慈恩一對子女林愷鈴(Ashley)及18歲的林卓毅(Addison)、吳若希18歲弟弟吳梓楓(Carson)、女神游嘉欣、18歲的「聲夢一」學員林智樂(Felix)、「造星4」參賽者徐嘉蔚(Emiko) ，以及18歲的港大女神吳欣諺(Yanis)等，分享「勁賞轉過嚟」著數心得。
Ashley主攻貼地商戶
22歲的林愷鈴(Ashley)，與18歲弟弟林卓毅(Addison)首度「姊弟檔」合作，為BoC Pay宣傳，而18歲的Addison更首次接拍演藝宣傳工作。Ashley今次轉會BoC Pay領取第二階段消費券，她表示：「可以轉會領取消費券當然要揀一個獎賞著數多的支付工具！對我而言，消費券都是用作平時生活消費，因為近月都會忙於考試及拍攝新劇，有時在等開工的時候或轉下一個工作地點，時間可能不多，都會爭取時間去吃一個快餐醫肚，買杯咖啡食件蛋糕來個小休息，本身已經是BoC Pay用戶，加上今次BoC Pay的商戶獎賞優惠十分適合我，真的好吸引。」
Addison用消費券買咖啡蛋糕探家姐班
現身處英國讀法律系的Addison，會定時會回港，所以亦合資格領取消費券。他今次「隔空」與家姐接拍宣傳工作，他表示：「我18歲可以首次登記，合資格領取1萬元，相當開心。今個暑假碰正第二階段消費券發放，可以回港請媽咪食飯。」對於外型被讚高大靚仔似韓星金秀賢，會否有意入行，Addison表示：「媽咪、家姐及自己也不覺得似韓星，謝謝傳媒的讚美，7月回返香港放暑假，最期待是與家人及舊同學相聚，如果有合適的，也會嘗試不同範疇的工作，以爭取不同的工作經驗。」Addison笑言回港後會以BoC Pay 的消費券優惠買西餅及咖啡去探家姐班，送上豐富美食感謝劇組對家姐的照顧，為劇組加油打氣。