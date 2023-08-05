龔慈恩愛女林愷鈴疑秘戀楊天宇 一張咖啡相洩蜜

現年23歲的「A0女神」林愷鈴（Ashley），遺傳了媽咪龔慈恩的優良基因，長得五官標緻，並有「最美星二代」之稱。今日(5日)有傳Ashley秘撻爆肌型男楊天宇（Angus），並指Ashley社交網的一張飲咖啡相不慎露出Angus的手，令戀情外洩。

14 歲入行

Ashley於14歲便入行成為模特兒，在香港大學修讀建築系時仍兼顧演藝工作，近年主力拍攝ViuTV劇集，與Ian（陳卓賢）主演的劇集《冰上火花》亦推出在即，而入行8年的她更是零緋聞，形象清純。至於，現年28歲的Angus，個子高大威猛，曾與「文青女神」袁澧林拍拖逾年，及後和平分手，並於5年前加盟英皇娛樂開始獲力捧，近年有份參與多套重頭電影包括《怒火》及《爆裂點》等。



去年認識

有指Ashley與Angus去年因出席活動而認識，由於同是模特兒出身，加上同是愛狗之人，故二人相處不久便一拍即合，但為免雙方事業受影響，二人決定低調發展戀情。報道更指，二人在社交平台的互動不時留下痕跡，除了Ashley的一張飲咖啡相不慎露出Angus的手外，二人又先後上載身處赤柱及淺水灣沙灘的獨照而「洩蜜」，Angus亦經常秒Like女方的帖文，隔空放閃，愛得甜蜜。