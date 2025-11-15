龔慈恩曾獲封「最美觀音」 回顧「公仔」封號由來

《金式森林》昨晚大結局，出名好戲的龔慈恩（龔姐）由頭帶到落尾。向來予人感覺貴氣、溫柔又大方的龔姐，對上一次飾演奸角已是《使徒行者3》的范曉華，今次相隔五年在《金式森林》再演奸角，雖然前段劇情維持一貫優雅形象，但自「沉底鱷」身份揭盅後，龔姐即演技大爆發、愈演愈癲，尤其在羈留所挑機陳曉華，不但瘋癲、陰森、假慈悲兼而有之，就連聲線也相當有戲，輕聲與鍊盡喉嚨用力位恰到好處、收放自如，名副其實老戲骨！

對於龔姐極富層次的張力感演出，網民無不叫好，直接秋伯娘角色應直接拿視后：「睇嚟今年唔係龔慈恩就係Hera做視后」、「秋伯娘好戲到好摟打」、「伯娘參戰後好好好好好睇」、「觀音菩薩講貪嗔痴」、「觀音姐姐咁惡毒」、「最佳女配已confirm」。

龔姐連日來雖然帶給不少網民驚嚇回憶，但不少網民竟錯重點大讚龔姐駐顏有術，又紛紛貼圖回味年青時的龔姐有多靚女，相當搞笑。其實龔慈恩初出道時曾獲封「氣質美人」，並因標緻的臉蛋長得像玩偶公仔、因而被稱呼為「公仔」。談到氣質經典代表作，龔慈恩在《西遊記》（1996年）中飾演的觀音、一度被譽為「最美觀音」，顏值備受認可多年。年青時多飾演溫婉少女的龔姐，直到2019年回巢TVB後戲路開始變廣，無論是奸角、精明老闆娘，或是城府極深的電視台老闆娘，均成功令人留下深刻印象。