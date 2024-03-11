熱門搜尋:
大嶼山地震 奧斯卡2024 奧本海默 23條立法 六合彩 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 LOONG 9
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-11 16:53:42

《中年好聲音 2》︱譚輝智獻唱林子祥《抉擇》 第4度斬獲 MVP

分享：
生活

譚輝智愈唱愈有冠軍相。

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨晚播出本集最終樂章．第一回「八強戰！霑叔金曲永垂不朽！」9 強選手獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪8強席位。

昨晚表現最亮眼一位參賽者是譚輝智，獻唱林子祥《抉擇》的他再次踩鋼線，透露賽前從未唱過這首歌，他笑言：「第一次唱呢隻歌，係睇歌詞而定呢首歌，因為好想唱一首勵志歌，同埋啲歌詞又真係幾易記，多謝霑叔！」以全白look 上陣的輝智，其深情演出獲一致好評，肥媽大讚：「你今日冇晒啲懶音，同你初初嗰時係兩個樣！」

生活

顏米羔繼續發揮穩定。

另一評審陳慧嫻說：「鍾意你嘅地方係你每一句、每一個字都有諗過點去表達同發音，冇諗到你連個『的』字都有方法令人留意到你係點唱！」周國豐說：「你有樣嘢對參賽者嚟講係可遇不可求，唔係好多參賽者擁有呢樣嘢，就係你好有觀眾緣！」最終輝智斬獲全晚最高分的 92 分，並第4度獲得 MVP，名副其實愈唱愈強！

顏米羔挑戰Johnny哥《忘盡心中情》

獻唱《忘盡心中情》的顏米羔，亦獲好評，伍仲衡說：「唱得唔錯，尤其是個頭開得好好，鬆咗好多，冇咗以前嗰種挑機感覺。」肥媽說：「米羔叻咗好多，佢以前日日都殺父仇人咁款，唔可以拎 Johnny哥哥(葉振棠)同你比，你有自己 Style，同埋又唱到隻歌嘅感情出嚟。」顏米羔最終獲89分。

Ad Block
生活

顏米羔繼續發揮穩定。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受