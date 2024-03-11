《中年好聲音 2》︱譚輝智獻唱林子祥《抉擇》 第4度斬獲 MVP

昨晚表現最亮眼一位參賽者是譚輝智，獻唱林子祥《抉擇》的他再次踩鋼線，透露賽前從未唱過這首歌，他笑言：「第一次唱呢隻歌，係睇歌詞而定呢首歌，因為好想唱一首勵志歌，同埋啲歌詞又真係幾易記，多謝霑叔！」以全白look 上陣的輝智，其深情演出獲一致好評，肥媽大讚：「你今日冇晒啲懶音，同你初初嗰時係兩個樣！」

另一評審陳慧嫻說：「鍾意你嘅地方係你每一句、每一個字都有諗過點去表達同發音，冇諗到你連個『的』字都有方法令人留意到你係點唱！」周國豐說：「你有樣嘢對參賽者嚟講係可遇不可求，唔係好多參賽者擁有呢樣嘢，就係你好有觀眾緣！」最終輝智斬獲全晚最高分的 92 分，並第4度獲得 MVP，名副其實愈唱愈強！

顏米羔挑戰 Johnny 哥《忘盡心中情》

獻唱《忘盡心中情》的顏米羔，亦獲好評，伍仲衡說：「唱得唔錯，尤其是個頭開得好好，鬆咗好多，冇咗以前嗰種挑機感覺。」肥媽說：「米羔叻咗好多，佢以前日日都殺父仇人咁款，唔可以拎 Johnny哥哥(葉振棠)同你比，你有自己 Style，同埋又唱到隻歌嘅感情出嚟。」顏米羔最終獲89分。