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娛樂
2024-02-08 19:19:34

中森明菜陷酗酒爭議 最愛燒酒 伏特加溝咖啡 曾說：冇酒活不下去

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八十年代形象清純的中森明菜，曾因詐騙與毒品等罪被搜屋。

八十年代紅遍亞洲的日本女歌手中森明菜，早前捲入詐騙、前情人持有大麻爭議後，如今又傳出酗酒爭議。據「Yahoo日本」報道，1989年離開前經理人公司後失蹤的中森明菜，早前重返樂壇，但樂迷及觀眾對她酗酒的情況表示擔憂。

 

2022年8月重返樂壇的中森明菜，不斷有作品問世，去年11月又翻唱自己的歌曲《北翼》，推出全新版本《北翼—Classic，向樂迷展示她久違的歌聲。但隨著關於她酗酒成癮的消息，不斷浮出水面，其經理人和fans對她的擔憂亦日益增加。

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全新版本《北翼—Classic》時，形象高貴神秘。

報道中提到中森明菜過往經歷過一段精神不振的階段，她又因涉嫌詐騙、情人持有大麻等罪，而被日本警方入屋搜查及抓捕，轉行任演員後，她卻酗酒成癮，被劇組人員批評「上班時經常遲到」，而且「滿身酒氣來到劇組」。有傳她在電視劇拍攝現場，經常燒酒、伏特加溝檸檬，更經常問同組工作人員，「是否想嘗嘗。」

 

中森明菜又試過在電台訪問中稱：「沒有酒精我就活不下去。」因而成為娛樂熱話。此外，她曾在富士電視台音樂節目《HEY！HEY！HEY！MUSIC CHAMP》中，介紹她自發研製的獨特雞尾酒，例如「將芥末與燒酒混合一起喝。」有電台報道指，中森明菜最近沉迷將燒酒、伏特加混合不加糖冰咖啡，她更對人說：「伏特加必須50%，因為酒精含量愈高，愈容易入睡。」她的嘗酒愛好，增加fans們對她的擔憂。

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報道中森明菜在拍攝現場溝雞尾酒，而且愛甘同味。

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報導中提到中森明菜過去經歷了一段非常困難的時期，包括被搜查和抓獲，轉行成為演員後，又出現酗酒問題。

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