中森明菜陷酗酒爭議 最愛燒酒 伏特加溝咖啡 曾說：冇酒活不下去

八十年代形象清純的中森明菜，曾因詐騙與毒品等罪被搜屋。

八十年代紅遍亞洲的日本女歌手中森明菜，早前捲入詐騙、前情人持有大麻爭議後，如今又傳出酗酒爭議。據「Yahoo日本」報道，1989年離開前經理人公司後失蹤的中森明菜，早前重返樂壇，但樂迷及觀眾對她酗酒的情況表示擔憂。

2022年8月重返樂壇的中森明菜，不斷有作品問世，去年11月又翻唱自己的歌曲《北翼》，推出全新版本《北翼—Classic》，向樂迷展示她久違的歌聲。但隨著關於她酗酒成癮的消息，不斷浮出水面，其經理人和fans對她的擔憂亦日益增加。