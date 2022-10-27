《五個相撲的少年》專訪｜伊原六花拍攝時受傷 葉山獎之讚港人親切最愛王家衛

伊原六花 跳入演藝界 劇集開拍前，兩人花了長達兩個月的時間去苦練相撲，可是練習過程太過艱辛，葉山獎之和伊原六花均異口同聲表示弄至周身瘀傷，葉山最初表示沒有太礙，伊原六花即提他曾弄傷腳，他才改口稱也曾弄傷得頗為嚴重，但大家都落力去為劇集演出，故認為受傷也是值得。伊原六花則表示：「我可算是遍體鱗傷，現在已經沒問題，不過當時受傷會覺得都是修練的過程，所以都過得好開心。」伊原六花續說：「兩個月的練習、加上拍攝的三個月時間，約五個月的長時間跟大家相處，在拍攝時大家一起食飯、一齊練習相撲，體驗到同甘共苦，感覺件事好青春，等埋位前亦會一同玩遊戲，幾乎全部都是美好回憶。」 伊原六花早在入行前已贏得網民支持，2017年仍屬高校生時代，她以復古形象模仿《跳舞街》原曲《Dancing Hero》的勁舞片段更是大受歡迎，不僅在全日本掀起熱潮，當時話題更蔓延至香港及亞洲各地，得知不少香港網民也對她們的舞姿讚不絕口，伊原六花多謝大家欣賞，因跳舞比賽的契機而進入娛樂圈，還成為一位全職演員，伊原談到入行後令她大開眼界，形容在藝能界遇到不少有趣的人，使自己踏進從來未認識的世界，這是她成為演員後覺得最難忘及有趣的事情。

葉山獎之期待拍港片 葉山獎之自爆4年前曾來港旅行，並分享對香港的印象：「機場非常大，當時乘搭國泰航空覺得很滿意呢！還有美食，街上的途人很有幹勁，香港人都相當親切。」之後，兩人繼續不厭其煩地為航空公司賣廣告，十分搞笑。雖然伊原六花未到過香港，但她卻看過周星馳電影，最鍾情《少林足球》，而葉山獎之則對王家衛電影情有獨鍾，更滔滔不絕說：「王家衛導演的《重慶森林》好喜歡，亦知道金城武曾經在香港發展，我很愛王家衛！」葉山獎之更希望日後有機會能參演香港電影，笑言要穿相撲帶演出。