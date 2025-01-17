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娛樂
2025-01-17 20:00:00

「亞視霆鋒」伍偉樂放下明星光環 轉行揸巴士養家

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「亞視霆鋒」伍偉樂放下明星光環 ，轉行揸巴工養家 。

「亞視霆鋒」伍偉樂放下明星光環 ，轉行揸巴工養家 。

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現年41歲、前亞視藝人伍偉樂因外貌似謝霆鋒，被獲封為「亞視霆鋒」，隨著2016年亞視宣布熄機後，伍偉樂為生計做過不同行業，包括郵局職員 、波鞋店店員、婚禮司儀和保險經紀等，直至2020年，他宣布正式轉行做巴士司機。

伍偉樂2020年，他宣布正式轉行做巴士司機。

伍偉樂2020年，他宣布正式轉行做巴士司機。

伍偉樂2015年與圈外女友結婚，婚後4年抱4，其中一對更是龍鳳胎，作為一家6口之主的他，為生活嘗試不同職業，至2020年，一次他搭巴士見到招聘車長廣告，其人工比在亞視的底薪還高數百元，所以決定放下明星光環，應徵做九巴車長。 

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當伍偉樂見到仔女上車即露出慈父的笑容，場面溫馨。 大仔和龍鳳胎孻仔孻女在795X巴士站等爸爸。

伍偉樂早前由九巴轉至城巴工作，他大方在小紅書分享以「香港明星轉開公交車」為題的影片，留言自我介紹：「前亞洲電視藝員伍偉樂揸巴士。」片中見他其中3名子女，包括大仔和龍鳳胎孻仔孻女在795X巴士站等爸爸，細仔更興奮得手舞足蹈，當伍偉樂見到仔女上車即露出慈父的笑容，場面溫馨。

伍偉樂2015年與圈外女友結婚，婚後4年抱4。 伍偉樂的兒子。

伍偉樂於帖文寫道：「前亞洲電視藝員伍偉樂揸巴士，看看小朋友等到自己爸爸開的巴士，又期待又開心又好奇，爸爸來了，除了平時會開793 ，我仲會開795X，歡迎大家快快來偶遇」。不少網民都大讚伍偉樂是真漢子：「踏實勤奮」、「有家庭責任感，也有社會責任感的男人最帥」同時，亦有網民即拿同為4孩之父的張致恒(Steven)件比較。

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亞視霆鋒 伍偉樂
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