由迪士尼與彼思製作的動畫《光年正傳》(Lightyear)已於本周四公映,粉絲們在觀看這齣巴斯光年首部個人電影的同時,相信也會對動畫製作的過程感好奇,Disney+獨家播放的紀錄片《一飛衝天:與巴斯踏進光年之旅》(Beyond Infinity: Buzz and the Journey to Lightyear)將帶大家深入彼思總部,探索巴斯光年的起源「巴斯光年是甚麼人?」,究竟《反斗奇兵》系列角色安仔(Andy)最喜歡的電影《光年正傳》如何製成?