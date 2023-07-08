《別叫我”賭神”》專訪｜周潤發《秋天的童話》為父母牽紅線？ 入行7年柯煒林自覺幸運：唔使問屋企攞錢

入行7年的柯煒林(Will)前年憑電影《濁水漂流》演失語症的「木仔」，獲提名金像獎最佳男配角及新演員，以及金馬獎最佳男配角。最近，Will在新作《別叫我”賭神”》跟影帝周潤發合作，戲裡戲外，兩人都藉跑步建立父子情誼。原來，發哥與Will一家早有「淵源」，Will的父親就是以邀約睇《秋天的童話》來追求母親，過程一波三折，說是兩人的定情電影亦不誇張。從出道電影《點五步》至今，先後與多位影壇前輩合作，與MIRROR成員陳卓賢、江𤒹生合演的《冰上火花》將於下半年播出，Will自言發展不過不失，「我冇攤大手板問屋企攞錢，都算OK吧！」

爆父母戀事 睇 《秋天的童話》一波三折 發哥是眾人偶像，90後的Will也不例外，不論是他未出世的《秋天的童話》、《我愛扭紋柴》，或《賭神》系列和《英雄本色》系列，至近年的《卧虎藏龍》等統統都睇過，「發哥透過不同角色展現很多面向，既有霸氣一面，又有貼地小人物。」不說不知，原來Will從小就從父母口中聽到發哥的名字，他大爆柯爸爸和柯媽媽拍拖的往事，「爸爸追求我媽媽時，想約她看《秋天的童話》，在她工作時放低戲票，甚麼都沒講就走了，我媽媽冇出現，第二天阿爸好嬲問佢點解，我媽話都唔知你想做咩！後來阿爸再約她睇這戲，睇睇下我媽媽突然抽搐，不太舒服，有點暈倒的狀態，阿爸撳住佢『人中』，媽媽雖然冇大礙，但都係睇唔到戲。最後佢哋第三次才睇到。」至今，這故事仍是柯家茶人餘飯後的笑話，在好奇心驅使下，Will早就見識發哥和鍾楚紅在《秋天的童話》裡的吸引力。

發哥接送練跑 演活父子情 2019年初開拍的《別叫我”賭神”》是柯煒林的第二部電影，不但能與發哥演對手戲，在開鏡前的1個月，更享有發哥專車接送練跑的福利，天天都有早冇遲，跑完齊齊大吃大喝。Will坦言，「起初的確受寵若驚，後來覺得每天大清早起床，或多或少會覺得好攰……死喇！咁講會被人罵嗎？好多人想上山見到發哥，我卻是這樣反應，對唔住發哥！」兩人在戲中演一對因跑步改變人生的父子，兩人從運動場跑到香港各大小山嶺，「發哥講過這戲最重要是跑姿，因為李陽(角色)其中一個特質是鍾意跑步和跑得好。其實事後回想，那一個月跟他密集式練跑，有很大幫助，始終發哥是前輩，當時我才入行兩三年，每天見面練跑，拉近大家距離，對往後4個月的拍攝有很大幫助。發哥用他的方法跟後輩演員連結。」

展現自閉症的可愛面 Will演的李陽患有高功能自閉症，心智年齡只有十多歲，配以「冬菇頭」造型，他笑言當年27歲但要演18歲角色，大家都想盡辦法令他看來較年輕。接著他認真表示，「當時最大挑戰不是年輕，而是如何帶出他可愛一面，以及怎樣跟別人溝通。」事前他特地往探訪自閉症人士，發現他們各有獨特的溝通模式，「導演有一點說得很好，就是我們好難完全代入自閉症患者狀況，今次我特意提高講嘢的音調，而且說話沒尾音，但其實兩父子怎樣交流，碰撞有趣的東西才是最重要。」他慶幸能與一班前輩合作，見識香港電影黃金時代的工作方式，「在片場裡的發哥，永遠是最熟悉劇本的一個，有時令我覺得自己好像做唔夠功課，他拋出即興演出，我就要接住，這戲對我的演員生涯來說，是開了一個新章節，令我知道拍戲是怎樣。如果沒有這套作品，我拍《濁水漂流》的狀態不會是這樣。」

智叔如定海神針 對柯煒林來說，《別叫我”賭神”》的另一重大意義，是再跟廖啟智合作，Will憶述跟智叔拍《點五步》的情景，記得最後一場比賽戲，智叔在棒球場跟他們說了一番話，勾起眾人情緒，才有最後各人多謝校長的感人一幕，「他好疼愛我們一班新演員，當時大家喊到停唔到，全靠智叔帶我們去那種情緒。」Will自言在《點五步》與智叔的對手戲不多，起初還擔心智叔會否記得自己，豈料他竟主動打招呼，「第一日練跑時，我見到發哥、發嫂、監製斌哥和莊文強導演，全部都是大前輩，那時臉皮沒現在這麼厚，確實有點驚青，但智叔走過來拍我肩膊，在我左邊耳朵說：『牛屎，你都喺度，好叻仔！』那一刻突然有種定下來的感覺，有咩都可問他，而且好感動，也受到鼓舞。」