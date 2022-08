《反斗車王》網劇9月上架 哨牙麥同麥昆去旅行 原因竟然係咁？

兒童界嘅潮流轉得快,對上一套作品已經面世5年嘅迪士尼PIXAR動畫《反斗車王》,今年終於強勢回歸。不過,唔係新片,係劇集!

呢套新劇Cars on the Road,故事以閃電王麥昆(Lightning McQueen)同老友哨牙麥(Mater)一齊出發去旅行為主線,中間梗係有唔少驚險事。剛剛出街嘅預告片所見,兩架車闖入馬戲團,又會有經典飛車電影Mad Max場面,甚至會撞鬼!至於佢地出發嘅原因都幾震撼︰原來哨牙麥有個妹,佢地要去出席婚禮,於是搵埋麥昆!吓?生晒鏽嘅哨牙麥有個妹?會係咩樣呢?淨係呢個綽頭都夠吸引。

劇集會喺9月8日上架,合共有9集,但未知一集有幾長。英文配音版繼續由Owen Wilson同埋喜劇演員 Larry the Cable Guy分別為麥昆同哨牙麥發聲。以往香港版係由林海峰同葛民輝配音,就算係其他短篇,「軟硬」都有份獻聲,唔知Cars on the Road又係咪佢地做埋?

第一套《反斗車王》2006年面世,當時睇完好鍾意車車嘅細路,而家可能都二字頭!2017年嘅《反斗車王3》講到麥昆退居幕後做軍師,再拍第4集條橋真係幾難搞。新劇嘅故事識避重就輕,又可以再次吸納家庭小觀眾,父母們怕且要睇定邊度有麥昆衫褲鞋襪書包賣!

