《反斗車王》網劇9月上架 哨牙麥同麥昆去旅行 原因竟然係咁？

兒童界嘅潮流轉得快，對上一套作品已經面世5年嘅迪士尼PIXAR動畫《反斗車王》，今年終於強勢回歸。不過，唔係新片，係劇集！

呢套新劇Cars on the Road，故事以閃電王麥昆(Lightning McQueen)同老友哨牙麥(Mater)一齊出發去旅行為主線，中間梗係有唔少驚險事。剛剛出街嘅預告片所見，兩架車闖入馬戲團，又會有經典飛車電影Mad Max場面，甚至會撞鬼！至於佢地出發嘅原因都幾震撼︰原來哨牙麥有個妹，佢地要去出席婚禮，於是搵埋麥昆！吓？生晒鏽嘅哨牙麥有個妹？會係咩樣呢？淨係呢個綽頭都夠吸引。

劇集會喺9月8日上架，合共有9集，但未知一集有幾長。英文配音版繼續由Owen Wilson同埋喜劇演員 Larry the Cable Guy分別為麥昆同哨牙麥發聲。以往香港版係由林海峰同葛民輝配音，就算係其他短篇，「軟硬」都有份獻聲，唔知Cars on the Road又係咪佢地做埋？

第一套《反斗車王》2006年面世，當時睇完好鍾意車車嘅細路，而家可能都二字頭！2017年嘅《反斗車王3》講到麥昆退居幕後做軍師，再拍第4集條橋真係幾難搞。新劇嘅故事識避重就輕，又可以再次吸納家庭小觀眾，父母們怕且要睇定邊度有麥昆衫褲鞋襪書包賣！

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