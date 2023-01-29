《單車踩爆日本》︱蘇皓兒陳安立作客日本街場中學 體驗SLAM DUNK籃球狂熱

美國村潮牌AKTR sports supply店長Hiro先生與蘇皓兒、陳安立及《單車踩爆日本》團隊合照。（導演Leo IG）

日本街場分隊公平行先 《單車踩爆日本》在去年夏天拍攝，不過炎夏或雨水都敵不過《單車踩爆日本》製作團隊、蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian的熱血。除了連踩22日每日狂拍十多小時外，他們在陳安立引領下，認識到美國村潮牌AKTR sports supply店長Hiro先生。導演Leo指第一次在日本大阪街場打籃球。籃球搞手會以通訊軟件相約一群籃球愛好者參與，Leo笑言以為可以同籃球女神Chloe做隊友，怎料日本街場文化是以公平先行。廿多名男女混合的籃球手先根據身高排隊，再平均分為4隊每隊6人，確保不會被「屈高」或一隊獨大。

大阪市立花乃井中学校（Hananoi Junior High School）令人想起《男兒當入樽》SLAM DUNK，欄杆位掛滿校隊波衫。（導演Leo IG）

日本人重體育精神零茅波 《男兒當入樽》首部動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》正在港上映，想不到在日本拍攝單車節目可以感受到SLAM DUNK狂熱。比賽以為雙循環，每隊6名球員都有均等上陣時間。Leo與陳安立、燈光師阿西同隊，而蘇皓兒Chloe So與攝影師阿傑分別加盟兩支以日本人為主的臨時球隊。Leo大讚日本人打籃球即使認真及激烈，仍極之重視體育精神，「永遠零茅波。平時你見日本人招牌式嘅客氣、有禮貌，延續到球場每個角落」。賽果方面，導演Leo隊包尾，而攝影師阿傑的球隊冠軍，蘇皓兒Chloe So則入了好幾球遠射。

即睇蘇皓兒Chloe So及陳安立打籃球相集