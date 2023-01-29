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娛樂
2023-01-29 15:22:44

《單車踩爆日本》︱蘇皓兒陳安立作客日本街場中學 體驗SLAM DUNK籃球狂熱

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蘇皓兒、陳安立與《單車踩爆日本》團隊到日本街場及中學打籃球。（導演Leo IG）

蘇皓兒、陳安立與《單車踩爆日本》團隊到日本街場及中學打籃球。（導演Leo IG）

Viutv節目《單車踩爆日本》逢星期六晚8時播映，兩名主持蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian到日本踩盡和歌山靚景。早前導演Leo在IG指二人狂踩22日未夠喉，晚上續玩UNO加操體能。以為幾十下掌上壓咁簡單？少年你太年輕了，Leo昨天再出千字文，指陳安立穿針引線下，與幕後團隊與蘇皓兒一同到大阪中學與日本人打籃球，從中了解日本的《男兒當入樽》SLAM DUNK狂熱。

《單車踩爆日本》︱狂踩22日未夠喉 蘇皓兒陳安立玩UNO加操體能

美國村潮牌AKTR sports supply店長Hiro先生與蘇皓兒、陳安立及《單車踩爆日本》團隊合照。（導演Leo IG）

美國村潮牌AKTR sports supply店長Hiro先生與蘇皓兒、陳安立及《單車踩爆日本》團隊合照。（導演Leo IG）

日本街場分隊公平行先 

《單車踩爆日本》在去年夏天拍攝，不過炎夏或雨水都敵不過《單車踩爆日本》製作團隊、蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian的熱血。除了連踩22日每日狂拍十多小時外，他們在陳安立引領下，認識到美國村潮牌AKTR sports supply店長Hiro先生。導演Leo指第一次在日本大阪街場打籃球。籃球搞手會以通訊軟件相約一群籃球愛好者參與，Leo笑言以為可以同籃球女神Chloe做隊友，怎料日本街場文化是以公平先行。廿多名男女混合的籃球手先根據身高排隊，再平均分為4隊每隊6人，確保不會被「屈高」或一隊獨大。

大阪市立花乃井中学校（Hananoi Junior High School）令人想起《男兒當入樽》SLAM DUNK，欄杆位掛滿校隊波衫。（導演Leo IG）

大阪市立花乃井中学校（Hananoi Junior High School）令人想起《男兒當入樽》SLAM DUNK，欄杆位掛滿校隊波衫。（導演Leo IG）

大阪市立花乃井中学校（Hananoi Junior High School）的鞋櫃。（導演Leo IG） 大阪市立花乃井中学校（Hananoi Junior High School）的籃框，可有想起世界が終るまでは…？（導演Leo IG） 大阪市立花乃井中学校（Hananoi Junior High School）（導演Leo IG） 蘇皓兒、陳安立與《單車踩爆日本》團隊到日本街場及中學打籃球。（導演Leo IG） 蘇皓兒、陳安立與《單車踩爆日本》團隊到日本街場及中學打籃球。（導演Leo IG） 蘇皓兒、陳安立與《單車踩爆日本》團隊到日本街場及中學打籃球。（導演Leo IG）

日本人重體育精神零茅波

《男兒當入樽》首部動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》正在港上映，想不到在日本拍攝單車節目可以感受到SLAM DUNK狂熱。比賽以為雙循環，每隊6名球員都有均等上陣時間。Leo與陳安立、燈光師阿西同隊，而蘇皓兒Chloe So與攝影師阿傑分別加盟兩支以日本人為主的臨時球隊。Leo大讚日本人打籃球即使認真及激烈，仍極之重視體育精神，「永遠零茅波。平時你見日本人招牌式嘅客氣、有禮貌，延續到球場每個角落」。賽果方面，導演Leo隊包尾，而攝影師阿傑的球隊冠軍，蘇皓兒Chloe So則入了好幾球遠射。

即睇蘇皓兒Chloe So及陳安立打籃球相集

蘇皓兒曾到九龍灣打籃球。（蘇皓兒FB） 蘇皓兒經常打籃球，以晚上為主。（蘇皓兒FB） 蘇皓兒經常打籃球。（蘇皓兒FB） 蘇皓兒經常打籃球。（蘇皓兒FB） 蘇皓兒經常打籃球。（蘇皓兒FB） 蘇皓兒經常打籃球。（蘇皓兒FB） 蘇皓兒穿過高比拜仁的24號球衣。（蘇皓兒FB） 蘇皓兒經常打籃球。（蘇皓兒FB）
1.87米的陳安立參與不少籃球聯賽。（陳安立FB） 1.87米的陳安立與蘇伊俊（右）及謝德謙（左）曾組隊打籃球。（陳安立FB） 1.87米的陳安立參演季前賽與陳卓賢Ian當隊友。（陳安立FB） 1.87米的陳安立參與不少籃球聯賽。（陳安立FB） 1.87米的陳安立參與不少籃球聯賽。（陳安立FB） 1.87米的陳安立參與不少籃球聯賽。（陳安立FB） 1.87米的陳安立參與不少籃球聯賽。（陳安立FB）

中學打籃球 自覺像三井壽

教練我仲想打籃球，因此昱日Hiro先生又帶領《單車踩爆日本》團隊另覓地方，今次是大阪市立花乃井中学校（Hananoi Junior High School）。雖然不是鐮倉，但這間中學令導演Leo心想︰「咁似三井壽挑機宮城嗰度？睇住Hiro先生開燈，籃球架從禮堂天花緩緩降下，有一種感動，個腦有段熟識嘅音樂響起」。

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