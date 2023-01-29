《單車踩爆日本》︱蘇皓兒陳安立作客日本街場中學 體驗SLAM DUNK籃球狂熱

Viutv節目《單車踩爆日本》逢星期六晚8時播映，兩名主持蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian到日本踩盡和歌山靚景。早前導演Leo在IG指二人狂踩22日未夠喉，晚上續玩UNO加操體能。以為幾十下掌上壓咁簡單？少年你太年輕了，Leo昨天再出千字文，指陳安立穿針引線下，與幕後團隊與蘇皓兒一同到大阪中學與日本人打籃球，從中了解日本的《男兒當入樽》SLAM DUNK狂熱。
日本街場分隊公平行先
《單車踩爆日本》在去年夏天拍攝，不過炎夏或雨水都敵不過《單車踩爆日本》製作團隊、蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian的熱血。除了連踩22日每日狂拍十多小時外，他們在陳安立引領下，認識到美國村潮牌AKTR sports supply店長Hiro先生。導演Leo指第一次在日本大阪街場打籃球。籃球搞手會以通訊軟件相約一群籃球愛好者參與，Leo笑言以為可以同籃球女神Chloe做隊友，怎料日本街場文化是以公平先行。廿多名男女混合的籃球手先根據身高排隊，再平均分為4隊每隊6人，確保不會被「屈高」或一隊獨大。
日本人重體育精神零茅波
《男兒當入樽》首部動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》正在港上映，想不到在日本拍攝單車節目可以感受到SLAM DUNK狂熱。比賽以為雙循環，每隊6名球員都有均等上陣時間。Leo與陳安立、燈光師阿西同隊，而蘇皓兒Chloe So與攝影師阿傑分別加盟兩支以日本人為主的臨時球隊。Leo大讚日本人打籃球即使認真及激烈，仍極之重視體育精神，「永遠零茅波。平時你見日本人招牌式嘅客氣、有禮貌，延續到球場每個角落」。賽果方面，導演Leo隊包尾，而攝影師阿傑的球隊冠軍，蘇皓兒Chloe So則入了好幾球遠射。
即睇蘇皓兒Chloe So及陳安立打籃球相集
中學打籃球 自覺像三井壽
教練我仲想打籃球，因此昱日Hiro先生又帶領《單車踩爆日本》團隊另覓地方，今次是大阪市立花乃井中学校（Hananoi Junior High School）。雖然不是鐮倉，但這間中學令導演Leo心想︰「咁似三井壽挑機宮城嗰度？睇住Hiro先生開燈，籃球架從禮堂天花緩緩降下，有一種感動，個腦有段熟識嘅音樂響起」。