《奇異博士2》加入LGBTQ角色 沙特阿拉伯禁止上映

Marvel猛片《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）將於‭ 5 ‬月‭ 4日在港上映，‬「奇異博士」班尼迪甘巴貝治‭（Benedict Cumberbatch）今次率領‬「王」黃凱旋 ‭（Benedict Wong）、‬「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜‭（Elizabeth Olsen）等，以‬及尚未現身的話題性神祕角色，強勁陣容令粉絲期待。



今次片中會有全新女性英雄角色「America Chavez」（Miss America）首度登場，由下月滿16歲的Xochitl Gomez飾演。不過，America Chavez是個LGBTQ角色，因此即被沙特阿拉伯禁映，是繼《永恆族》（Eternals）後約半年再有Marvel電影於當地被禁。



同時，《奇異博士2》正展開宣傳攻勢，班尼迪甘巴貝治‭偕‬伊莉莎伯奧遜等人近日到德國，出席柏林舉行的盛大首映禮。