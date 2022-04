《奇異博士2》加入LGBTQ角色 沙特阿拉伯禁止上映

Marvel猛片《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於‭ 5 ‬月‭ 4日在港上映,‬「奇異博士」班尼迪甘巴貝治‭(Benedict Cumberbatch)今次率領‬「王」黃凱旋 ‭(Benedict Wong)、‬「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜‭(Elizabeth Olsen)等,以‬及尚未現身的話題性神祕角色,強勁陣容令粉絲期待。



今次片中會有全新女性英雄角色「America Chavez」(Miss America)首度登場,由下月滿16歲的Xochitl Gomez飾演。不過,America Chavez是個LGBTQ角色,因此即被沙特阿拉伯禁映,是繼《永恆族》(Eternals)後約半年再有Marvel電影於當地被禁。



同時,《奇異博士2》正展開宣傳攻勢,班尼迪甘巴貝治‭偕‬伊莉莎伯奧遜等人近日到德國,出席柏林舉行的盛大首映禮。