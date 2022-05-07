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娛樂
2022-05-07 12:59:16

《奇異博士2》本港票房破2千萬 《銀河守護隊3》宣布煞科

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《奇異博士2》加入驚慄元素但口碑兩極。

《奇異博士2》加入驚慄元素，但口碑兩極。

班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）夥拍「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）的Marvel大作《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），近日上映卻口碑兩極，有人嘆失望，亦有對片中的驚慄元素大讚驚喜。

《奇異博士2：失控多元宇宙》開畫首天單日錄得572萬港元票房、有近7萬觀眾入場，今日踏入第4天，累積票房截至中午已破2000萬港元。

至於MCU定明年5月上映的另一矚目新片《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3），「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)日前被拍得穿上全新戰衣開工，導演James Gunn於社交網公開與基斯柏特及其他演員合照，宣布新片順利煞科。

《銀河守護隊3》宣布順利煞科。

《銀河守護隊3》宣布順利煞科。

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