《奇異博士2》本港票房破2千萬 《銀河守護隊3》宣布煞科

班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)夥拍「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)的Marvel大作《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),近日上映卻口碑兩極,有人嘆失望,亦有對片中的驚慄元素大讚驚喜。



《奇異博士2:失控多元宇宙》開畫首天單日錄得572萬港元票房、有近7萬觀眾入場,今日踏入第4天,累積票房截至中午已破2000萬港元。



至於MCU定明年5月上映的另一矚目新片《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3),「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)日前被拍得穿上全新戰衣開工,導演James Gunn於社交網公開與基斯柏特及其他演員合照,宣布新片順利煞科。