《奇異女俠玩救宇宙》導演二人組唔拍片玩影相 向日本特攝片致敬

楊紫瓊戲中化身大明星、功夫高人、手指係香腸嘅女同志等等，演繹多個角色，封后實至名歸！唔難發現戲內秀蓮每個化身其實向不同類型電影致敬，由《花樣年華》、《廿二世紀殺人網絡》到香港早期功夫武俠片都有，可見「Daniels」導演二人組（關家永及丹尼爾舒奈特 - Daniel Kwan and Daniel Scheinert)有幾愛電影，同時創意無限！

近日「雙丹導演」再次發揮創意，不過今次唔拍電影改為影相，同W 雜誌及艾美獎視后Jennifer Coolidge合作影咗輯非常搞怪好玩嘅相，本身好玩得勁多笑點嘅Jennifer都話今次合作好開心好盡興，直頭係事業生涯中最好嘅作品之一！

關家永及丹尼爾舒奈特坦言因為《奇》感受巨大壓力，所以借今次合作大玩特玩放鬆下。輯相以致敬日本怪獸片嘅「特攝」（Tokusatsu)出發，兩位導演提到日本「特攝」電影製作水準非常高，同時又睇得出好多手作痕跡，尢其60年代日本嘅「特攝」電影，從畫面中幾乎可見指紋，又睇得出怪獸係人扮嘅，但呢種唔完美反而比現時超高像真度嘅電腦特效更有吸引力。

今次請嚟Jennifer Coolidge著住特製高訂時裝，以誇張嘅造型化身「五色戰隊」及「鹹蛋超人」大反派，於手製實景中重現戰隊對陣場面，仲打贏埋超人，最搞笑係導演丹尼爾舒奈特都落場玩埋一份，輯相入面隻巨型龍蝦獸咪就係導演扮架囉！

原文刊登於 電影LOL