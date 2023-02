經典冒險電影系列《奪寶奇兵》(Indiana Jones)第5集《Indiana Jones and the Dial of Destiny》,去年釋出首發預告後,今日在美國超級碗半場休息時段播出最新預告。電影由大師史提芬史匹堡(Steven Spielberg)監製、《盧根》(Logan)導演James Mangold執導,主角Dr. Jones繼續由80歲的夏里遜福(Harrison Ford)飾演,他與飾演Helena的女星Phoebe Walker-Bridge踏上尋寶之旅。