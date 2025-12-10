《女神配對計劃》Re-U 梁敏巧未諗Matt哥聖誕禮物

《女神配對計劃》成功撮合了曾展望、葉蒨文及羅毓儀、林俊其，而梁敏巧(Maggie)與劉啟進(Matt)亦「了解」得不錯，而關嘉敏與黃家俊(Matthew)就仍有待進一步發展。 Maggie近日在社交平台發布多張近照，其中見到有《女神配對計劃》一眾成員的大合照。相中見到有齊多位女神、Bob林盛斌及監製莫文浩，除了有曾展望、林俊其、Matt及Matthew外，還有醫美太子爺陳衍丞，林澤謙。當日他們均以深色衣服示人，而GM、Sophie就以白色衫出席，由於二人一齊出席活動時，衣著打扮出奇地夾，有網民驚訝GM、Sophie私底下也會「襯衫」。

2025年大豐收 今年對Maggie來說可說是大豐收一年，除了繼續主持《東張西望》之外，亦有以演員身份亮相，同時又參加了《女神配對計劃》令她人氣急升，當然不少得是找到有望可以成為終身伴侶的Matt哥。她表示今年過得很開心，因為接了不少不同類型的工作，做了不同嘗試，「今年好開心，參加《女神》又做《東張》，接咗好多唔同工作。有啲嘢都等緊喺2026年出，希望到時有好嘅回報，大家可以拭目以待。」

聖誕會同Matt哥過 Maggie亦盼明年可以參與劇集演出，「希望2026年拍一個有角色嘅劇，如果成事就會好圓滿，同埋2026年都可以參加綜藝節目，工作愈來愈好！」她又透露現正跟一間科技公司傾合作，料明年會有爆炸性的項目讓大家看到。至於感情方面，問到今年聖誕有沒有「寧舍不同」，她笑謂︰「我聖誕節都要工作！係我哋5個女仔同5個男仔拍嘢。(有冇約埋交換聖誕禮物？) 應該全部女仔男仔一齊交換！哈！」問到會否額外跟Matt哥交換禮物，她表示「真係無傾，等我問吓Matt哥先！」 談到今年《女神》反應熱烈，深受網民喜愛，她表示多謝大家支持，「希望《女神》同《東張》喺頒獎禮有好好成績啦！佢哋開心，我都好開心！(會唔會趁機認愛？)唔會啦！唔可以騎劫頒獎禮㗎嘛！哈哈！」